"Hay un motivo por el que Tolkien dejó de escribir". Vin Diesel reflexiona sobre la dificultad de mantener viva la saga 'Fast & Furious' tras más de 20 años

Como bien sabréis los que me hayáis leído por estos lares desde hace una buena temporada, soy un fiel devoto de la saga 'Fast & Furious' (iniciada en 2001). La progresión que ha experimentado desde sus inicios, derivando de la acción terrenal al absurdo más desquiciado y autoconsciente a partir de la quinta entrega, la convierte en uno de los mejores divertimentos franquiciados que echarnos a la boca; pero todo tiene un límite.

Con el estreno de la esperada 'Fast X' a la vuelta de la esquina, la campaña promocional del filme ya se encuentra viento en popa y ya hemos visto el tráiler. Esto implica también no pocas entrevistas que ya nos han dejado una reflexión inesperada por parte de Vin Diesel.

El actor y productor, sin esperarlo, trazó líneas entre los rápidos y furiosos con la obra de J.R.R. Tolkien después de que un reportero de Variety le preguntase por los problemas de mantener una saga viva durante tanto tiempo.

#FastX star Vin Diesel relates to why J.R.R. Tolkien stopped writing "The Lord of the Rings": "It's so hard to continue mythologies." https://t.co/dDZbcvtGB9 pic.twitter.com/iOqNOZclPU