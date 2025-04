"Hice unas 40 tomas, fue horrible". Lawrence Fishburne recuerda cómo notó la falta de experiencia al rodar 'Apocalypse Now' con 14 años

Suele decirse que la experiencia es un grado. Esta máxima, real como la vida misma, se aplica a infinidad de aspectos de nuestro día a día, afectando, como es lógico a nuestros oficios y nuestro desempeño en ellos de las formas más inesperadas posibles; algo que, por otro lado, tiene un especial impacto en el noble arte de la interpretación.

Lawrence Fishburne, el eterno Morfeo de la saga 'Matrix', es el vivo ejemplo de ello. Y es que el actor, tal y como recordó en el documental 'Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood' de Apple TV+, sufrió su falta de "experiencia sexual" en la vida real durante el rodaje de la eterna 'Apocalypse Now' de Francis Ford Coppola.

No está de moda practicar sexo

Según subrayan en IndieWire, Fishburne, que por aquél entonces tenía 14 años, falseó su edad durante el proceso de casting para obtener su papel en esta joya del cine bélico. Lo que, probablemente, menos se esperase, es que su virginidad adolescente terminase mermando sus habilidades frente a la cámara al filmar una escena en la que hablaba sobre sexo.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor habló así de aquél momento.

“Hay una escena en Apocalypse Now que fue eliminada del montaje original y luego reincorporada en el redux. Yo tenía 14, 15 años, lo que fuera, tratando de hacer esta escena en la que hablaba sobre sexo, y no tenía ninguna experiencia sexual. Ninguna. [Coppola] no lograba encontrar la manera de hacer que pareciera más experimentado de lo que era.

Hice algo así como 40 tomas. Fue horrible. Y me di cuenta de que él estaba decepcionado. Así que me sentí muy mal, muy abatido”.

Por suerte, tuvo un ángel de la guarda en el set. Uno que atendía al nombre de Martin Sheen y que, según afirma, le "salvó la vida" al darle un impulso de confianza más que necesario.

“Escuché a Martin susurrarme al oído: ‘¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres un muy buen actor?’. Y yo le dije: ‘No’. Y él me dijo: ‘Eres un muy buen actor’. Eso es lo que significa ser el número uno en la hoja de convocatorias para mí”.

Pese a haber decepcionado al señor Coppola, Lawrence Fishburne puede presumir de haber formado parte de una de las obras cumbre del séptimo arte, dentro y fuera de su género, con tan sólo 14 añitos.

