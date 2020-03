'El hombre invisible': Elisabeth Moss y Leigh Whannell explican las sorpresas del final de la película

Con más de 50 millones de dólares recaudados en todo el mundo en menos de una semana, 'El hombre invisible' se ha convertido en uno de los éxitos más rentables que dará el año. Blumhouse lo ha vuelto a hacer. Sus 7 millones de presupuesto darán más crédito si cabe a una factoría que no sabe lo que es el fracaso.

Destripando lo invisible

Nada puede frenar a ese torrente creativo que es la casa de los sustos de Jason Blum. Ni siquiera las críticas despiadadas a 'Fantasy Island' (divertimento idiota del que os hablé aquí) pueden despeinarla. Sus presupuestos se recuperan prácticamente el primer día de exhibición (posiblemente tras el primer pase, no necesitan muchos más), y la película de Leigh Whannell no ha sido menos.

A partir de aquí, SPOILERS MUY VISIBLES. La película de terror psicológico protagonizada por Elisabeth Moss está llena de sorpresas y giros de guión realmente inauditos, sobre todo durante su desenlace. Cecilia, el personaje de Moss, finalmente desenmascara al hombre invisible para descubrir que no es su ex pareja sino el hermano de este. La policía encontrará luego al ex atado prisionero en su sótano, lo que implicaría que su hermano encarceló a su hermano y atormentó a Cecilia.

Moss afirmaba tras el estreno que en realidad su ex, Adrian, tuvo el control todo el tiempo. La película alude a esto durante el desenlace, cuando Adrian usa la misma expresión que la entidad invisible le susurró a Cecilia al principio de la película. Como explica Moss, “El hermano hizo lo que hizo para ayudar, pero a pesar de todo, Adrian lo orquestó todo. Tenía el traje, lo diseñó. Él eligió usarlo de la manera que lo hizo. Creo que su hermano es otra víctima.

Por su parte, Whannell no parece estar tan convencido como su estrella al respecto, aunque afirma que nunca diría a nadie cómo interpretar los giros de la película. "Nunca desafiaría la visión de alguien de una película mía. El trabajo del público es encontrar su propio significado. Así que no querría responder esas preguntas solo porque la verdad es que no hay una única respuesta correcta".

El otro momento álgido es la escena final entre Cecilia y Adrian. Ella tiene escondido un traje de invisibilidad en el baño, y en la cena con su ex lo mata cortándole la garganta con un cuchillo. Debido a que no se puede ver a Cecilia, las cámaras de seguridad recogen la muerte como si fuera un suicidio mientras ella estaba en el baño. Moss se refiere a la tremenda escena como "El lugar perfecto para terminar la película para Cecilia".

"No creo que puedas poner a un personaje a través de todo ese trauma y luego no hacer que tengan algo de redención al final, incluso si es dura", dice Moss a USA Today. "Al final tienes que darle una victoria a ese personaje. Tienes que traerla de vuelta de ese lugar y devolverle su fuerza. No quieres ver toda esta película y luego verla morir. ¡Eso sería terrible!"

"Imagina si Bruce Willis muere al final de 'Die Hard'", agrega Whannell. (Nota del editor: así sucedía en el libro y en el guión original). “Todos querrían recuperar su dinero. El horror y los thrillers permiten experimentar mucho más que en otros géneros".