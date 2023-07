Hubo un final alternativo de 'John Wick 4' que dejaba claro el futuro de la saga, pero acabó como escena eliminada

'John Wick' es todo lo contrario a lo que Hollywood se ha empeñado en decir que debería ser el éxito: se trata de una película que se estrenó sin ínfulas de franquicia y ha acabado convirtiéndose en una saga con diferentes spin-offs y el alma de una película de acción pura y dura en el centro. El problema es que todo llega a su final, y tanto Keanu Reeves como Chad Stahelski han parecido decir "hasta aquí". ¿O no?

Ojo: Spoilers de 'John Wick 4' a partir de aquí. Si seguís leyendo sin haberla visto, llamaremos a la Alta Mesa.





Que estaba tomando cañas

Al final de 'John Wick 4' todos sabemos lo que pasa (si no la has visto, repito, ¡spoilers!): John acaba muriendo y sus allegados van al cementerio a ver su tumba. Todos esperamos que nuestro héroe apareciese entre los cipreses preparando su quinta entrega, pero no. Y no fue una decisión del director tanto como de los asistentes a los pases de prueba, según cuenta Stahelski a Empire.

Teníamos un final diferente. El de la película fue el que queríamos Keanu y yo, pero grabamos otro final en el que veías a John Wick. Estaba muy claro que seguía vivo. El público con el que lo probamos prefirió absolutamente el final ambiguo.

Por suerte, la decisión creativa original se mantuvo y el público lleva ahora meses discutiendo si John Wick está vivo o no. O, dicho de otra manera, si veremos 'John Wick 5' en el futuro. Pero ni el propio Reeves lo tiene muy claro: "No lo sé, supongo que tengo que decir 'Nunca digas nunca'. Nunca haría una película de 'John Wick' sin Chad Stahelski. Me siento bien al saber que John ha encontrado paz".

Solo hace falta ver si la paz puede convertirse de nuevo en guerra dentro de un par de añitos. Tiempo al tiempo.

