Jack Quaid reconoce su etiqueta de nepo baby. "Soy un privilegiado, pero eso no menoscaba mi talento"

El concepto de "nepo baby" se hizo muy popular en Internet en 2022, en parte gracias a un artículo de portada de New York Magazine que ofrecía una "guía definitiva" para los hijos de famosos de Hollywood, algunos de ellos se han opuesto al término, como Jamie Lee Curtis, que cree que solo busca denigrar y hacer daño y otros, como Jack Quaid, estrella de 'The Boys', que no rehúye que le llamen así.

Un hijo de dos grandes de Hollywood

La estrella de 32 años cuyos padres son Dennis Quaid y Meg Ryan estuvo en el podcast 'The Last Laugh' de The Daily Beast y fue claro en su opinión sobre haber crecido con más oportunidades:

"Haga lo que haga, la gente va a llamar la atención sobre ello. La gente me ha llamado 'nepo baby'. Estoy de acuerdo. Soy una persona inmensamente privilegiada, pude conseguir representación bastante pronto, y eso es más de la mitad de la batalla".

Quizá por eso, el actor intenta conscientemente evitar las comedias románticas para evitar comparaciones con su madre, cuyos créditos incluyen algunas de las mejores películas del género, como 'Cuando Harry encontró a Sally', aunque hizo junto a Maya Erskine la aclamada 'Plus One'.

"Fue un poco una decisión consciente no hacerlo tanto. Tiene que estar bien, porque mi madre es la reina indiscutible de las comedias románticas. Así que no puedo simplemente entrar en ese espacio, tiene que estar bien. Así que no puedo simplemente entrar en ese espacio, tiene que ser correcto. Tiene que ser algo que se sienta lo suficientemente diferente de lo que ella ha hecho, no busco ocupar su lugar ni nada por el estilo".

Quaid también hablo de los comentarios de su madre cuando le defendió de ser llamado "nepo baby", diciendo:

"Está siendo una madre cariñosa. Pero no creo que ella esté tratando de decir que no soy un nepo baby. Creo que ella sólo está tratando de decir que, en su opinión, socava mi talento. No creo que socave mi talento. Sé que trabajo duro y que he oído 'no' mucho más de lo que he oído 'sí'. Pero también sé que es increíblemente difícil abrirse camino en esta industria, y a mí me resultó más fácil que a la mayoría. Ambas cosas pueden ser ciertas. Así que no, no creo que intentara decir que no soy una persona privilegiada. Ella lo sabe. Debe saberlo. Creo que estaba siendo una madre".

