"Tratamos de hacer honor a nuestro privilegio". Las hijas de Shyamalan se defienden de su etiqueta "nepo baby" y revelan cómo les ha ayudado su padre

El cineasta M. Night Shyamalan estrena el 9 de agosto 'Trap', un misterio en un concierto, protagonizado por Josh Hartnett, con canciones e interpretaciones de Saleka Shyamalan, su hija música. Pero eso no es todo y otra de sus hijas, Ishana, que ha seguido sus pasos detrás de la cámara, acaba de estrenar 'Los vigilantes' (The Watchers), que ha llegado a los cines este fin de semana de manos de Warner Bros.

Nepotismo ilustrado

En un ambiente de creatividad y colaboración, la polifacética familia afronta el verano con motivos para estar de enhorabuena, y ahora, en una reciente entrevista concedida a The New York Times, las hermanas Shyamalan hablaron del afortunado momento en que se dieron a conocer y de su dinámica familiar, según Saleka, que no quiso ir al conservatorio y prefiere componer su propia obra, su confianza hacia la música era desalentadora para su padre.

"Creo que una vez que vio que me apasionaba de la misma manera que a él le apasionaba el cine lo entendió y fue como, de acuerdo, estoy contigo, hagamos que esto suceda. Es un padre muy implicado. Siento que, en cierto modo, siempre lo hemos hecho, desde que crecíamos, experimentar cosas juntos, así que me siento bien aunque no lo planeara".

Su padre daba mucha importancia a permanecer unidos y perseguir sus sueños, pero ahora, el entorno es cada vez más hostil hacia los nepo-babys, pero eso no ha ralentizado el hambre de las niñas, según Ishana, el equilibrio entre su identidad y su carrera:

"Se trata realmente de cumplir ese privilegio y honrarlo con una ética de trabajo tan dura como podamos, siendo tan buenas personas como podamos y exigiéndonos el máximo nivel posible".

Hablando también con The New York Times, Night atribuyó su implicación activa en ver triunfar a sus hijas a su sentido del tradicionalismo.

"Somos una familia clásica de indios asiáticos, pero quizá la diferencia ligeramente interesante es que en lugar de orientarla hacia la medicina, o la ingeniería, o el derecho -sus tres únicas opciones-, la orientamos hacia las artes. Codificar un proceso es lo difícil, porque en esos campos esos pasos ya están predestinados y trazados para ti, mientras que esto es amorfo. Como padre, no quieres que se hagan daño nunca», dice. «Así que verlas llegar al límite y superarlo para estos dos proyectos... fue duro».

Puede que Night haya ayudado a Ishana a llegar a donde quería, pero, comparando sus enfoques del cine, Ishana dice:

"Él tiene un tono y un estilo muy arraigados, y a mí me gusta mucho ir un poco más allá y experimentar un poco más".

Foto Portada: Warner Bros

