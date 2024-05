Jacob Elordi sólo conocía a Elvis por un clásico de Disney antes de encarnar al Rey del Rock

Antes de interpretar a Elvis Presley en 'Priscilla', de Sofia Coppola, Jacob Elordi sólo conocía al Rey del Rock and Roll por una película de Disney, en la que el cantante ni siquiera hacía una aparición física. Lo reveló durante una aparición en 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', cuando el actor se sentó a hablar de su papel en la película, que se centra en la vida de Priscilla Presley (Cailee Spaeny) y su relación con Elvis.

De los dibujos animados a Memphis

Cuando se le preguntó por las presiones de ser elegido para interpretar a Presley, Elordi dijo a Fallon que el cantante no estaba en su lista de personas a las que interpretar y reveló su sorprendente único contacto previo con el cantante:

"Lo máximo que sabía de Elvis era por “Lilo & Stitch”, que es mucho, por cierto. Sofia Coppola me había enviado unos papeles que decían Elvis, y yo pensé: 'No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra'. Así que vi un vídeo suyo cuando volvió del ejército en Alemania, leí las líneas durante 15 minutos y rodé dos tomas, sin pensar que llegaría a ninguna parte".

'Lilo & Stitch' seguia a Lilo (Daveigh Chase) y su amistad con una criatura extraterrestre que conoce en la isla de Hawai, a la que llama Stitch (Chris Sanders). Lilo, fan incondicional de Elvis Presley, enseña a Stitch a convertirse en un ciudadano modelo como el cantante y, en un momento dado, viste a Stitch con un conjunto inspirado en la etapa de las vegas de Presley. La película incluía varios éxitos del cantante, entre ellos 'Burnin' Love', 'Heartbreak Hotel', 'Stuck on You', 'Suspicious Minds', 'Hound Dog' y 'Devil in Disguise'.

Por suerte, parece que a Sofia Coppola le gustó su interpretación en el casting y consiguió el papel de la película, donde trató de no dar más protagonismo del necesario al icono.

"Todo el tiempo intentaba tomarme 'Priscilla' como si estuviera haciendo 'Blue Valentine' o algo así, como un drama sobre una relación sin Elvis ni Priscilla, para Sofia Coppola. Ese era el objetivo".

