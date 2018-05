Jameela Jamil (The Good Place) revela que fue considerada "demasiado vieja, étnica y gorda" para ser actriz en Hollywood

Siempre se han oído historias pero desde que explotó el caso Weinstein y se extendió el movimiento #MeToo, las mujeres se sienten más seguras a la hora de denunciar casos de abuso, acoso, machismo o simplemente conductas inapropiadas por parte de los hombres. Hoy es Jameela Jamil quien ha contado otra lamentable experiencia en la industria del entretenimiento.

La inglesa es conocida por dar vida a Tahani Al-Jamil en 'The Good Place', una de las series cómicas más frescas y recomendables de la televisión actual (está en Netflix). Antes fue presentadora de radio y televisión pero quería ser actriz así que decidió dejar su trabajo y trasladarse a Los Ángeles para intentar cumplir su sueño. Lo hizo a pesar de las opiniones de los demás; le dijeron que era "demasiado vieja, étnica y gorda" para Hollywood.

Por suerte para ella, todos los que intentaron disuadirla estaban equivocados. Jameela Jamil logró el papel de Tahani en su primera audición. Aunque hizo trampa, algo que por cierto encaja perfectamente con la serie. Quizá para compensar la inseguridad que le habían transmitido antes de llegar a Estados Unidos (o simplemente porque creyó a Joey cuando dijo que todo el mundo exagera en sus currículos), la británica confiesa que mintió para conseguir el papel:

En la misma entrevista, concedida a la BBC, la presentadora, modelo y actriz también se refiere a grandes polémicas recientes de la industria como la brecha salarial entre hombres y mujeres o el impacto del movimiento #MeToo en las reuniones para conseguir un trabajo.

"Hay una diferencia salarial entre Ted Danson y Kristen Bell [las estrellas de 'The Good Place']; pero él estuvo en 'Cheers', es un tesoro nacional. No tiene que ver con el género, es sobre lo que aportas a la mesa. Pero cuando hay un hombre y una mujer de la misma edad, con el mismo nivel de experiencia en cualquier industria... me vuela la cabeza que todavía seamos tratadas como ciudadanos de segunda categoría y creo que está cambiando, lentamente pero con seguridad."

Por otro lado, Jameela Jamil se refiere a Los Ángeles como "la guarida del diablo*" cuando habla de la obsesión por el aspecto físico. La actriz ha lanzado en Instagram la campaña "I Weight" para animar a la gente a que suba fotos relacionadas con sus logros en lugar de centrarse en sus cuerpos, y denuncia a las revistas que usan Photoshop para alterar sus imágenes y que luzca "perfecta":

"Cuando las revistas retocan mis fotos, cambian la forma de mi nariz para hacerla menos étnica, no me avisan y es realmente ofensivo. No me siento halagada cuando una revista crea esta versión "sin defectos" de mí: me siendo realmente ofendida porque esa ya no es mi cara.

He tenido una diminuta nariz caucásica, mi piel ha sido aclarada, mis poros han sido eliminados, mis estrías han sido borradas. Son cosas con las que no tengo problemas; pero luego no puedo evitar pensar: 'Wow, lo que llevé no era suficientemente bueno'. Que te retoquen con Photoshop es muy ofensivo."