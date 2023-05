Jodie Comer y David Harbour se pasan al videojuego para protagonizar 'Alone in the Dark', el remake del padre del survival horror

¿Te gusta el cine y no le haces ascos al mundo del videojuego? ¿Peinas ya canas y tienes una larga trayectoria con el mando —o el teclado y el ratón— en las manos? ¿Lo tuyo es el terror? Si has respondido de forma afirmativa a las tres preguntas es posible que estés de enhorabuena, porque uno de los padres del survival horror se ha reinventado, y ha fichado a dos estrellas de Hollywood para la ocasión.

Cine y videojuegos, de nuevo mano a mano

Según recoge el blog oficial de PlayStation, nada menos que Jodie Comer —'Killing Eve'— y David Harbour —'Stranger Things'— han sido los elegidos para protagonizar el remake de 'Alone in the Dark', el clásico de Infogrames publicado en 1992 que en esta ocasión ha sido reimaginado por la gente de THQ Nordic y Pieces Interactive.

Comer y Harbour serán los encargados de dar vida a los nuevos Emily Hartwood y Edward Carnby respectivamente; una mujer en busca de respuestas sobre la desaparición de su tío y el detective privado encargado de investigarlo en la tétrica mansión Derceto.

Por supuesto, el dúo no tardará en verse envuelto en una aventura con ecos a la obra de grandes autores como H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe repleta de criaturas indescriptibles, maldiciones y diversos horrores cósmicos a la que se ha lavado la cara —y de qué manera— para la ocasión y que combinará puzzles, combates y una narrativa que volverá a unir al séptimo arte y al mundo del videojuego en un título con una pinta fantástica.

'Alone in the Dark', cuyo prólogo titulado 'Grace in the Dark' ya está disponible para ir sumergiéndonos en su opresiva atmósfera, se pondrá a la venta el próximo 25 de octubre de este mismo 2023, y lo hará en PS5, Xbox Series X/S y en PC.

