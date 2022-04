Julia Roberts revela por qué hace 20 años que no protagoniza ninguna comedia romántica

Julia Roberts está a punto de estrenar 'Gaslit', una miniserie que llega este mismo domingo a Starzplay sobre el escándalo del Watergate. Con su retorno a la pantalla, la actriz ha aclarado por qué ha sido tan cara de ver en los últimos años y en especial por qué se ha mantenido tan alejada de las comedias románticas.

Aunque ha tenido una carrera de lo más variada, Julia Roberts se ganó el corazón de América protagonizando comedias románticas como 'Pretty Woman' y 'Notting Hill'. En los años 90 y en los 2000 apareció en un buen número de películas del género, pero se ha ido alejando cada vez más en las dos últimas décadas... hasta 'Ticket to Paradise', una rom-com que protagoniza junto a George Clooney y que se estrena en octubre.

"La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado desde que hice una comedia romántica como que no quiero hacer una", aclaró la actriz en una entrevista con The New York Times. "Si hubiera leído algo que pensase que estaba al nivel de guión de 'Notting Hill' o tan divertida como 'La boda de mi mejor amigo', lo habría hecho. Pero no existían hasta ['Ticket to Paradise'] esta película que he hecho y que ha escrito y dirigido Ol Parker."