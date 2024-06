Keanu Reeves tiene una sola condición para volver como Neo en 'Matrix 5'. Las malas noticias son que parece imposible que vaya a cumplirse

La puesta en marcha de 'Matrix 5' por parte de Warner nos pilló a todos por sorpresa, tanto por el fracaso en su momento de 'Matrix Resurrections' como por el hecho de que va a ser la primera entrega de la saga que no esté firmada por ninguna de las hermanas Wachowski. Todavía hay muchísimas dudas alrededor de esa quinta entrega, pero una cosa que tenemos muy clara es cuál es la única condición que puso Keanu Reeves para regresar como Neo.

La exigencia de Keanu

Como era de esperar, en el momento del estreno de 'Matrix Resurrections' preguntaron al actor sobre si estaría dispuesto a salir en una quinta entrega. Además de bromear sobre que su título podría ser 'Matrix Redux', esto fue lo que comentó en Empire el también protagonista de la saga John Wick:

Diría que Lana no va a hacer otra película de Matrix (...) pero si ella me invita otra vez, allí estaré.

Ahí está el gran problema, ya que Lana Wachowski no va a escribir o dirigir esa incógnita que es 'Matrix 5' -allí el control creativo ha quedado en manos de Drew Goddard-, pero es cierto que sí va a estar implicada en la película como productora ejecutiva. Con todo, las probabilidades de que pida a Reeves que vuelva como Neo oscilan entre lo altamente improbable y lo inexistente.

No obstante, el proyecto puede evolucionar mucho antes de que las cámaras empiecen a rodar. Por ejemplo, ahora mismo el plan puede ser prescindir completamente de Neo y que eso vaya cambiando a medida que se vaya dando forma a 'Matrix 5'. Por mi parte, me sorprendería mucho que Warner no hiciera todo lo posible para que al menos haga un cameo.

Por cierto, Reeves tiene una condición muy similar para hacer 'John Wick 5', pues ha dejado muy claro que no está dispuesto a volver si Chad Stahelski no se encarga de la puesta en escena. No obstante, sí ha aceptado tener una pequeña aparición como John Wick en el spin-off 'Ballerina', por lo que siempre queda esa baza en el caso de 'Matrix 5'...

