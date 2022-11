"Me encanta competir, pero no hay nada que hacer frente a su marca". Dwayne Johnson niega la rivalidad en taquilla entre 'Black Adam' y 'Black Panther: Wakanda Forever'

La estrella de 'Black Adam', Dwayne Johnson, cree que no hay competencia posible entre su película del DC Universe y 'Black Panther: Wakanda Forever' de Marvel Studios. En respuesta a una publicación de IGN que señalaba los últimos números de taquilla de la película de Ryan Coogler en Twitter, el actor cree que no es justo comparar ambas películas.

Johnson bromeó sobre la imparcialidad de la publicación diciendo que su franquicia "necesita crecer".

😂 What a neutral post.

I love competing, but @IGN you guys are in the biz with us there’s no competition with the established global brand of Black Panther compared to Black Adam & JSA who a year ago no one even heard of. No need to knock us, we’re new babies and have to grow😊