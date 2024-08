"Me habría encantado más representación negra en 'Betty la fea', pero se limitó a mí". La actriz de Carmen rechaza ser la sustituta del único otro personaje negro que ha tenido la serie

Entre los nuevos rostros que refrescan la continuación de 'Betty la fea' está el de Valentina Lagarejo. La joven actriz y modelo colombiana interpreta a Carmen, la nueva modelo de Ecomoda en lo que es la primera modelo negra de la marca.

Lagarejo destaca también por ser la única persona negra del reparto, lo que ha venido acompañado de una gran presión y le ha hecho formar parte estrecha de la producción de un modo que otras actrices no han sido, colaborando con departamentos artísticos en busca de una representación adecuada. Habló sobre ello en una entrevista.

"Me habría encantado que la representación negra hubiera sido un poco más grande en 'Betty, la fea', pero bueno, se limitó a una persona. Toda esa carga recae sobre mí y es muy importante. Nadie lo ve más allá, pero, para mí, es como ser la imagen negra de 'Betty, la fea' a nivel mundial. Todos me verán, no solo como Valentina, sino como Carmen Jiménez, esa mujer grande en la historia"

Rascando representación

Lo cierto es que toda esa presión no tendría que haber sido necesaria. No es gran cosa, pero la telenovela original también contó con un personaje negro en su momento: Mariana, una esotérica y recurrente secundaria que no hemos vuelto a ver en la continuación de la serie.

Lagarejo asegura que no viene a sustituir a Mariana, y es cierto que ambos personajes son muy diferentes, pero esta causalidad ha hecho arquear las cejas de algunos y volver a hablar de "cuotas de diversidad", sobre todo teniendo en cuenta que en otra entrevista la actriz de Mariana, María Eugenia Arboleda, decía que ella tenía todo el interés en volver y no quisieron contar con ella, al menos para esta temporada.

La representación negra se ha tomado con cautela desde los inicios de la serie. En su entrevista, María Eugenia Arboleda comenta de Gaitán (el creador de la serie original) que "por más talentoso que fuera, Fernando no sabía con qué cuchara, tenedor o cuchillo coger ese personaje sin que eso resultara una caricatura, un cliché o una burla, entonces lo hizo con sutileza."

Habrá que esperar a la segunda temporada para descubrir si la telenovela llegará a contar con dos personajes negros al mismo tiempo en pantalla. De momento los pequeños avances se agradecen aunque se sientan insuficientes en una serie que sigue luchando por reinventar su premisa, que no se recibe igual ahora que hace 25 años.

