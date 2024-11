"He dañado mucho mi cuerpo". Denzel Washington reconoce que tuvo un problema con el alcohol y bebía dos botellas de vino al día

No son pocas las quinielas de los Óscar que ya sitúan a Denzel Washington como ganador del premio a mejor secundario por su papel en 'Gladiator II' (y que le convertiría en uno de los pocos actores con tres estatuillas en su poder tras sus premios por 'Training Day' y 'Tiempos de gloria'). Sin embargo, no es tan conocido que este renacimiento ha venido tras pasar algunos de los peores años de su vida: aquellos en los que cayó en el infierno del alcohol.

No era un tipo denzente

Ahora, el actor ha hablado abiertamente de su alcoholismo en la revista Esquire, afirmando que lleva diez años sobrio: dejó de beber a los 60 años después de una década y media haciéndolo cada día. De hecho, incluso llegó a fabricarse en 1999 una vinoteca con más de 10.000 botellas para uso propio. Da una idea de la magnitud del problema.

"Me encantaba el vino, y estaba abriendo botellas de 4000 dólares simplemente porque eran las que quedaban, Y después, en aquellos años, llamaba a una famosa destilería de Sunset Boulevard y decía: 'Mándame dos botellas, las mejores de esto o aquello'. Y mi mujer preguntaba: '¿Por qué sigues pidiendo solo dos?'. Y yo respondía: 'Porque si pido más, beberé más'. Así que me limitaba a dos botellas, y me las bebía a lo largo del día."

Y, como dicen en la fabulosa serie 'Yo, adicto', el problema no era consumir de forma festiva, sino no poder parar: "Tenía una imagen ideal en la que iba a catas de vino y demás, que es lo que era al principio. Y era algo muy sutil. O sea, bebía lo mejor". Sin embargo, dos botellas de vino al día durante quince años no son buenas, y es consciente de ello: "Me he dañado mucho el cuerpo. Veremos. He estado limpio".

Pasarán diez años en diciembre. Paré a los 60 y no he tenido ni una pequeña recaída desde entonces. Las cosas están llegando, como tener 70. Es real. Y está bien. Este es mi último capítulo. Si me quedan treinta años, ¿qué quiero hacer? Mi madre llegó a los 97.

Washington no solo ha dejado el alcohol, sino que también se ha puesto en forma: "Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Hace dos años mi buen amigo, mi hermanito Lenny Kravitz me dijo 'D, quiero que conozcas a un entrenador'. Y lo hizo, y es otro hombre venido del cielo. Empecé con él en febrero del año pasado. Me hace la comida y entrenamos, y ahora estoy en 85 kilos, camino a los 83. Miraba imágenes mías y de Pauletta en los Óscar por 'Macbeth', y estoy gordo, con pelo canoso, y pienso 'Esos días se acabaron, tío'. Siento que me estoy poniendo fuerte. La fuerza es importante". Firmo ya para llegar a los 70 con esa actitud, no os lo voy a negar.

En Espinof | El mítico actor que obligó a los Oscar a cambiar sus normas después de su sorprendente racha de premios

En Espinof | Las mejores películas de 2024