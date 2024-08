"Me importa un carajo". La fallecida estrella de Hollywood que pensaba que Clint Eastwood era el actor más sobrevalorado de los años 80 y 90

Clint Eastwood lleva varias décadas siendo una de las personas más respetadas de Hollywood, pero, obviamente, también tiene sus detractores. Hoy venimos a hablaros de uno de esos casos, ya que había una estrella de Hollywood tristemente ya fallecida que llegó a afirmar que Eastwood era el actor más sobrevalorado de los años 80 y 90.

Es verdad que en su faceta como actor siempre recibió más críticas que como director, pero no por ello deja de sorprender que alguien se atreviese a hacer una afirmación tan osada. A fin de cuentas, Eastwood trabajó como intérprete en esos años en títulos como 'El jinete pálido', 'El sargento de hierro', 'Sin perdón', 'En la línea de fuego' o 'Los puentes de Madison'. Sin embargo, todo eso le dio igual a Ray Liotta.

La confesión de Liotta

El protagonista de la magistral 'Uno de los nuestros' falleció de forma inesperada el 26 de mayo de 2022 a los 67 años de edad, pero fue en 2017 cuando realizó esa incendiaria afirmación en una visita al programa de Andy Cohen, donde fue acompañado de Jennifer Lopez, junto a quien protagonizó la televisiva 'Shades of Blue'.

Liotta tuvo que responder a varias preguntas, desvelando por ejemplo que para él Sigourney Weaver era su compañera de reparto que peor besaba, siendo además incapaz de elegir la canción que más y menos le gustaba de Jennifer Lopez porque no conocía ninguna. Luego llegó el momento en el que le preguntaron por quién consideraba que era el actor más sobrevalorado de los años 80 y 90:

¿Como actor? Probablemente Clint Eastwood

Su vehemente respuesta fue recibida con risas y cierta incredulidad, y ante un comentario del público que nosotros no llegamos a escuchar, su respuesta fue, tal y como recuerdan nuestros compañeros de Filmstarts, "me importa un carajo". Eso sí, Liotta no entró en detalles sobre por qué había elegido a Eastwood y no a cualquier otro.

Teniendo en cuenta esa necesidad de una aclaración inicial por parte de Liotta, es bastante probable que respetase mucho la faceta como director de Eastwood, pero se ve que como actor la cosa cambia.

Casualidad o no, Ray Liotta y Clint Eastwood nunca llegaron a colaborar en ninguna película, pero tampoco es que al primero le faltase precisamente el trabajo, pues también se dejó ver en títulos tan conocidos como 'Cop Land', 'Hannibal', donde protagonizada la escena más inolvidable de la función, 'Identidad', 'Noche loca', 'Historia de un matrimonio' y 'Oso vicioso'.

