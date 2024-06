"Es la mejor versión de una actriz de método". Tom Burke se deshace en elogios hacia Anya Taylor-Joy y confiesa que no creía que podría conseguir su papel en 'Furiosa'

Entre las múltiples cualidades que han convertido a 'Furiosa' en una de las mejores películas de lo que llevamos de curso cinematográfico 2024 y en una nueva lección del maestro George Miller, puede que una brille especialmente sobre el resto. Esta no es otra que la interpretación de un Tom Burke que pide a gritos un spin off centrado en su Praetorian Jack y que nos regala algunos de los mejores momentos del largometraje.

Burke, el buen tío

Después de haber entregado dos roles muy diferentes en títulos como 'The Souvenir' y 'Mank', Burke terminó pasándose al lado bueno de la balanza en la precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera', pero inicialmente, el actor no tenía todas consigo cuando pensaba en sus oportunidades para hacerse con un papel que, según creía, no iba demasiado con él.

Así confesó durante una entrevista con GQ su duda cuando se enteró de que existía una oportunidad de unirse a 'Furiosa'.

“Pensé, 'No voy a conseguir ese trabajo, pero guau, eso suena increíble'. Luego mi manager dijo, ‘George Miller quiere hablar contigo.’ Y yo estaba en plan, ‘¿Cuándo? ¿Qué ha visto? ¿Souvenir?’ Quiero decir, mira, estoy orgulloso de Souvenir, estoy orgulloso de Mank, pero no sabía qué tipo de persona era George Miller. Debería haberlo sabido por sus películas, pero quiere que la interpretación sea la adecuada”.

Por supuesto, lo primero que hizo después de conseguir el papel y leer el guión fue algo muy de actor: moler a preguntas al director para recibir la máxima cantidad de información posible sobre su personaje y el mundo que le rodea.

“Hice muchas preguntas a George. ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Qué comen? ¿Qué hacen cuando no están haciendo esto? ¿A quién conozco? ¿Cuántas veces he estado en una habitación con Immortan Joe? ¿Cuáles son los parámetros del mundo de este personaje? Y luego completamos muchos detalles”.

¿Y qué hay de su experiencia rodando con Anya Taylor-Joy? Burke no tiene más que buenas palabras para su compañera de reparto, de la que cree que representa a la mejor versión que puede tener una actriz de método.

“Ella es la mejor versión de una actriz de método en ese sentido, porque todavía quiere que le afecte el entorno. No desaparece entre tomas y no necesita que todos la llamen Furiosa. Está en la sala contigo. Pero luego, acción. Y no me sorprende. Tu cuerpo no sabe que estás mintiendo cuando actúas si lo haces correctamente. Tu mente sí, porque de lo contrario, estás loco, pero tu cuerpo no lo sabe y tienes que dejar espacio para eso. Tienes que ser consciente de eso. Cuidarte”.

