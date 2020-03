Michael Caine está en 'Tenet' pero no tiene ni idea del argumento de la nueva película de Nolan

Acaba de cumplir 87 años y ya tiene a punto la próxima película acontecimiento de la temporada. Bueno, eso cuando vuelva la temporada, porque de momento vamos a vivir un baile de fechas muy loco. Michael Caine, uno de los protagonistas de lo nuevo de Christopher Nolan, asegura no tener ni idea de la trama de 'Tenet'.

El hombre que no sabía nada

Ni siquiera Michael Caine, una de las estrellas de la película de Nolan sabe nada sobre la próxima película de acción y espionaje del cineasta británico, 'Tenent'. Y eso no es moco de pavo, lo dice una leyenda que también es amigo cercano de Nolan y uno de sus colaboradores más frecuentes, apareciendo hasta en ocho de los éxitos del director.

En una entrevista reciente, Caine asegura que Nolan ni siquiera le entregó el guión completo de la película. "Todo lo que tenía era un día de trabajo y él me dio mis páginas", afirma el actor. “Hice mi parte y rodé solo con John David Washington. No he vuelto a saber nada desde entonces ".

La larga colaboración entre Caine y Nolan comenzó cuando el actor se unió a 'Batman Begins' en el papel del mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Caine dijo de su primer encuentro con Nolan: “Vino a la puerta de mi casa en el campo con un guión. Podía verlo a través del cristal pero no podía reconocerlo. En el momento en que se presentó, supe exactamente quién era porque era un gran admirador de sus tres pequeñas películas".

Fuera de la trilogía oscura y 'Tenet', Caine también ha aparecido en 'The Prestige', 'Origen', 'Interstellar' y 'Dunkerque', siendo este último un cameo de voz. 'Tenet' está protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson, encarnando a una especie de espías con la capacidad de viajar en el tiempo. Warner estrenará la película este verano, si es que llegamos al verano.