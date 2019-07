La 'Mortal Kombat' de James Wan ya tiene a su Sub Zero: Joe Taslim repartirá estopa en la nueva adaptación del videojuego

Con la franquicia de videojuegos más que asentada en la zona de confort del "Triple A" tras encadenar varias entregas de una calidad tan elevada como sus salvajes dosis de violencia, muchos aficionados a 'Mortal Kombat' tenemos la mirada puesta sobre su próxima adaptación a la gran pantalla, capitaneada por el mismísimo James Wan —en calidad de productor—.

Pues bien; si las expectactivas frente al largometraje ya estaban notablemente elevadas, el primer fichaje para el mismo en cuanto reparto se refiere, acaba de dispararlas aún más; porque acaba de anunciarse que el encargado de dar vida a Sub Zero será, nada más y nada menos, que Joe Taslim.

Puede que el nombre os haya dejado igual, pero si digo que el señor Taslim es un artista marcial y actor indonesio experto en silat, judo, wushu, shotokan y taekwondo, a quien hemos podido ver como secundario en 'The Raid', y protagonizando esa gloriosa animalada titulada 'The Night Comes for Us', la cosa cambia... ¿verdad?

El reboot de 'Mortal Kombat' comenzará a rodarse este mismo año bajo la dirección del debutante Simon McQuoid, y su estreno se espera para el próximo 2021. En lo que respecta a su argumento, no han trascendido detalles, pero como la película mantenga el espíritu cafre del material original, ya la tienen prácticamente vendida.