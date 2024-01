Muere a los 73 años Gary Graham, estrella de la serie 'Alien Nation' y el universo 'Star Trek'

Gary Graham, que interpretó al detective humano que se asocia con un extraterrestre recién llegado para resolver crímenes en la franquicia televisiva de ciencia ficción 'Alien Nation', ha fallecido a los 73 años. Graham murió el lunes de un paro cardíaco en un hospital de Spokane, Washington, según informó su esposa desde hace casi 25 años, Becky Graham, a The Hollywood Reporter.

Gran carrera televisiva

Nacido el 6 de junio de 1950 en California, Gary Rand Graham empezó a aparecer en televisión a mediados de los 70 en series como ' Starsky and Hutch' y 'Police Woman', junto a trabajos en televisión en 'El increíble Hulk', 'Luz de luna', 'Renegado', 'Ally McBeal','Nip/Tuck' .Graham también destacó como sórdido traficante de películas porno en el thriller de Paul Schrader 'Hardcore, un mundo oculto' (1979), y fue el hermano mayor del personaje de Tom Cruise en 'La clave del éxito' (1983), de Michael Chapman.

El papel más conocido de Graham fue el detective de Los Ángeles Matthew Sikes junto a Eric Pierpoint como George Francisco, un "inmigrante" recién llegado de otro planeta, en 'Alien Nation', que se emitió durante una temporada (1989-90) en Fox. Luego siguieron las películas para televisión 'Alien Nation: Dark Horizon' (1994), 'Alien Nation: Body and Soul' (1995), A'lien Nation: Millennium' (1996), 'Alien Nation: The Enemy Within' (1996) y 'Alien Nation: The Udara Legacy' (1997).

En el fantástico también destacón en las películas 'Robot Jox' (1989), antes de entrar en el universo de Star Trek, donde Graham interpretó al líder de la comunidad Ocampan Tanis en 'Star Trek: Voyager' en 1995; volvió a interpretar al embajador Soval, un embajador vulcano en la Tierra, en 'Star Trek: Enterprise', de 2001 a 2005; y retrató al primer oficial Ragnar en 'Star Trek: Of Gods and Men' (2007) y 'Star Trek: Renegades' de 2015 a 17.

