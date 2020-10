Muere asesinado Thomas Jefferson Byrd, uno de los actores fetiche de Spike Lee

El actor Thomas Jefferson Byrd ha fallecido en Atlanta a los 70 años de edad. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado en plena calle con varios disparos en la espalda. La policía de la ciudad está todavía investigando las circunstancias del crimen, aunque un amigo del intérprete dijo que ese mismo día había discutido con alguien en una tienda y que "esa persona debe haberle seguido a casa".

Thomas Jefferson Byrd debutó en la gran pantalla en 'Clockers (Camellos)', iniciando así una longeva relación profesional con Spike Lee que también les unió en títulos como 'Girl 6', 'La marcha del millón de hombres', 'Una mala jugada', 'Bamboozled', 'Red Hook Summer', 'Da Sweet Blood of Jesus', 'Chi-raq' o la televisiva 'Nola Darling'.

Además, el actor también participó en cintas como 'Bulworth', 'Ray' o 'Los amos de Brooklyn', siendo también nominado al Tony en 2003 por su trabajo en 'Ma Rainey’s Black Bottom', obra que ha sido adaptada recientemente por Netflix con Viola Davis y el también fallecido Chadwick Boseman en los papeles principales.

Varias personalidades de Hollywood, entre ellas el propio Lee, no han tardado en rendir homenaje al actor:

Oh no!!! 2020! Whaaattt!!! Loved working with you Byrd. What a fine actor you were. So sorry your life ended this way. Praying for your family. So very sorry.💔💔💛💛💛 https://t.co/R9YxP4gNW4

Thomas Jefferson Byrd, was an actor in the unofficial repertory company of Spike Lee movies. What Joseph Cotton was to Orson Welles, Byrd was for Spike. The “everyman” character actor. He was a part of the Black Arts Renaissance of Fort Greene in the 80s. pic.twitter.com/oFPMKIKOro