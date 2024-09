Muere Maggie Smith. La legendaria estrella de 'Harry Potter' y 'Downton Abbey' tenía 89 años

El fin de semana arranca de luto al conocer la muerte de toda una leyenda del cine y la televisión. La actriz británica Maggie Smith ha fallecido a los 89 años de edad en un hospital de Londres.

Ganadora de la llamada triple corona de la actuación al tener en su poder dos premios Oscars, cuatro Emmys y un Tony, además de cinco BAFTAs y un total de casi sesenta premios, en los últimos años la actriz ganó una renovada popularidad gracias a su participación en la saga de Harry Potter como la profesora McGonagall y como Violet Crawley en 'Downton Abbey'.

70 años de carrera

Aunque quedarse en esos dos papeles es quizás ser demasiado reduccionista a la hora de hablar de una carrera que abarca nada menos que 70 años. Tras labrarse una buena carrera en el teatro, el primer papel cinematográfico de Maggie Smith fue sin acreditar en 'Child in the House' en 1956. Tres años después, sin embargo, lograría su primera nominación al BAFTA por 'Nowhere to Go'.

No serían los únicos premios en fijarse en ella. Su papel de Desdemona en la 'Otelo' protagonizada por Laurence Olivier le granjeó su primera nominación al Oscar. Sería a finales de la década de los sesenta cuando empezaríamos a ver a la actriz emerger como estrella: 'Los mejores años de Miss Brodie' (con la que ganó el Oscar), 'Viajes con mi tía', 'Muerte en el Nilo', 'Un cadáver a los postes' o 'California Suite' son solo algunos de los títulos más destacados.

Más recientemente, a la actriz la hemos podido ver en 'Gosford Park', 'La niñera mágica y el Big Bang' o 'El exótico hotel Marigold', entre otros.

Se va toda una leyenda. Descanse en paz

