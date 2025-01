Naomi Watts desvela cómo David Lynch salvó su carrera cuando estaba a punto de abandonar el cine. "Estoy desesperada, ¡necesito trabajar!"

Ahora la conocemos como una estrella en el firmamento de Hollywood, pero lo cierto es que, durante años, a Naomi Watts se le puso difícil lo de trabajar en una industria basada, en gran parte, en los golpes de suerte. Sus películas en los 90 incluyen papeles secundarios en películas como 'Tank Girl', 'Los chicos del maíz IV' o 'Babe: el cerdito en la ciudad', que, con suerte, le daban para sobrevivir. Y entonces llegó David Lynch.

Watts the fuck!?

Según ha contado ella misma en 'Live with Kelly and Mark', estaba preparada para dejar de actuar y dedicarse a otra cosa justo antes de 'Mulholland Drive': "No me habría quedado en Hollywood si no hubiera conocido a David Lynch. Llevaba diez años fallando en castings y no estaba pasando nada... Literalmente estaba alienando a la gente. Les estaba haciendo sentir incómodos porque estaba todo el rato diciendo '¡Necesito un trabajo! ¡Necesito un trabajo!'".

De hecho, su agente en aquel momento llegó a decirle "Eres demasiado intensa. Estás haciendo que la gente esté incómoda", y ella pensaba "Sí, necesito un trabajo. Estoy desesperada, necesito trabajar", afirmando que planeó irse a su casa en Australia en numerosas ocasiones. Y entonces sucedió el milagro: "Por resumir, David Lynch me llamó y tenía una manera muy diferente de hacer las audiciones".

Me sentó, me miró a los ojos y me preguntó cosas, y la mayor parte del tiempo estaba pensando "¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo acelero esto?", porque estoy segura de que estaba equivocada, pero simplemente estaba programada para pensar "No soy divertida, no soy sexy, soy demasiado vieja, soy demasiado esto, demasiado aquello". Y entonces me vio y pude levantar estas fronteras.

Watts acabó convirtiéndose en amiga íntima de Lynch, al que afirma deber su carrera en Hollywood (que le ha valido dos nominaciones al Óscar, por 'Lo imposible' y '21 gramos'). Porque las personas que de verdad han marcado la historia del cine son aquellas de las que se seguirán contando historias décadas después de desaparecer.

