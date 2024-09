Las 9 mejores películas de Naomi Watts

A los 18 años, Naomi Ellen Watts ya había vivido mil vidas, y al mismo tiempo todo acababa de empezar para ella. De hecho, en solo unos años decidió convertirse en modelo, viajó a Japón para conseguirlo, fracasó, volvió a Australia, trabajó como editora de una revista de moda y, finalmente, decidió dejarlo todo y dedicarse a actuar tan solo porque la invitaron a participar en un taller de drama. Por suerte, su carrera se convirtió en un éxito y se cuenta por papelones, de los cuales hemos seleccionado 9 para empezar a conocer a un talento muy especial. ¿Cuántas imprescindibles has visto de Naomi Watts?

Mulholland Drive

Dirección: David Lynch Reparto: Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Harring, Ann Miller y Robert Forster

Es la obra esencial de David Lynch (y ya es decir), y el papel que la catapultó a la fama. 'Mulholland Drive' es un laberinto escondido en un trabalenguas, una película imposible de desmadejar, una obra maestra sin igual que atrapa desde el primer minuto hasta mucho después de haber abierto la caja de Pandora. Y eso que originalmente iba a ser una serie de televisión. Ojalá tener un agujero por el que mirar esa serie, francamente.

Crítica en Espinof por Kiko Vega

Tank Girl

Dirección: Rachel Talalay Reparto: Lori Petty, Naomi Watts, Ice-T y Malcolm McDowell

Es una pena que Rachel Talalay haya sido reivindicada décadas después de su momento álgido, porque la directora de la psicotrópica 'Pesadilla en Elm Street: La muerte de Freddy' y de 'Tank Girl', y al mismo tiempo productora de 'Hairspray' y 'Cry Baby' merecía muchísimo más. En su día, 'Tank Girl' se pegó un sopapo en taquilla, pero con el tiempo se ha reconocido como la película de culto que siempre debió ser. Es rara, es imperfecta, es especial y en 2024 se puede apreciar mucho mejor que en 1995.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez





The Ring

Dirección: Gore Verbinski Reparto: Naomi Watts, Martin Henderson, David Dorfman y Brian Cox

Ya se sabe que los productores americanos creen (con cierta razón) que el público del país tiene miedo a los subtítulos y por eso hacen remakes de películas de otros países. Es el caso de 'The Ring', que era una versión yanqui, cuatro años después, del 'Ringu' de Hideo Nakata. Funcionó de manera impresionante en taquilla, inició el subgénero de "remakes americanos de películas de terror japonesas" y a día de hoy sigue siendo icónica porque Verbinski pudo ir más allá del simple copia-pega. 'The Ring 2' es otro cantar.

Ver en Movistar Plus+ y SkyShowTime

21 gramos

Dirección: Alejandro González Iñárritu Reparto: Sean Penn, Naomi Watts, Charlotte Gainsbourg, Danny Huston y Benicio Del Toro

Watts consiguió su primera nominación al Óscar (aunque ese era el año de Charlize Theron por 'Monster') con esta pequeña gran película de Iñárritu que le consolidó como una de las voces más importantes del cine internacional. En '21 gramos' se mezcla el pasado, el presente y el futuro que vemos de manera no lineal. El resultado es fascinante, y tanto Watts como Benicio Del Toro destacaron en dos papeles absolutamente arrebatadores. Para recuperar.

Ver en Filmin

King Kong

Dirección: Peter Jackson Reparto: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Thomas Kretschmann y Colin Hanks

Mucho antes de que el Monsterverso le juntara con Godzilla, King Kong volvió en esta película de Peter Jackson que en su momento fue una de las más caras jamás hechas. Por suerte, triunfó en taquilla y aupó a Watts a uno de los primeros puestos en el star system. Eso sí, fue la primera (y única) opción para el papel, y para preparárselo incluso se reunió con Fay Wray, la Ann Darrow del 'King Kong' de 1933. No fue en vano: el resultado fue (más o menos) impecable.

Crítica en Espinof por Antonio Toca

Inland Empire

Dirección: David Lynch Reparto: Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton, Karolina Gruszka y Peter J. Lucas

Me he pensado mucho si añadir esta película o no, porque Watts no sale en pantalla y solo pone voz a uno de los conejos antropomórficos que se van intercalando en la trama (si es que se puede considerar tal cosa). 'Inland Empire' empezó a rodarse sin guion cerrado y se nota, convertida en la película más extraña, y ya es decir, de David Lynch, un talento arrollador que muchas veces hará que acabemos rascándonos la cabeza sin entender muy bien el hilo. ¿Francamente? Ni falta que hace.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet

J. Edgar

Dirección: Clint Eastwood Reparto: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts, Josh Lucas y Judi Dench

Aunque esta película suele nombrarse tan solo en relación a Leonardo DiCaprio (su apabullante protagonista), Clint Eastwood (su clásico director) y Adam Driver (este es su primer papel, al fin y al cabo), lo cierto es que Naomi Watts, que estuvo a punto de no conseguir el papel en favor de Amy Adams, borda el papel de abnegada secretaria de J. Edgar Hoover, la persona que fundó y dirigió por primera vez el FBI. Un biopic sólido y clásico perfecto para los que añoran el estilo del cine de Hollywood de antaño.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín

Lo imposible

Dirección: J. A. Bayona Reparto: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin y Oaklee Pendergast

Os voy a confesar que no me gusta demasiado 'Lo imposible'. Es un trabajo icónico de Bayona, sí, pero se recrea excesivamente en la pornografía emocional y termina resultando excesivo a todas luces. Eso sí, sé que soy rara avis y que la mayor parte de la gente disfruta sufriendo con la recreación del tsunami de 2004 en el sudeste asiático. Watts consiguió su segunda nominación a los Óscar (y, de rebote, la primera a los Goya) por un papel icónico que acaba resultando uno de los puntos más fuertes de la película.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

Birdman

Dirección: Alejandro González Iñárritu Reparto: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone y Naomi Watts

Un plano secuencia continuo era más protagonista que el mismo Michael Keaton en esta ganadora del Óscar a mejor película dirigida por un Iñárritu en estado de gracia. Watts no tiene un papel principal aquí, pero consigue brillar con luz propia, aunque el foco principal esté puesto en el propio director diciéndonos "Mira, mira lo que sé hacer". Si no se lo compras, te espera un sopor terrorífico. Si se lo compras, será un disfrute de inicio a fin. La elección es tuya.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

