Natalie Portman y Lupita Nyong'o protagonizarán 'Lady in the Lake', la nueva miniserie de Apple TV+

Apple TV+ continúa tirando de talonario y ojo al reparto de su nueva serie original: Natalie Portman (la "nueva Thor") y Lupita Nyong'o ('Little Monsters') será el dúo protagonista de 'Lady in the Lake', adaptación de la novela homónima de Laura Lippman (inédita en España).

Ambientada en la Baltimore de los años sesenta, esta serie limitada está protagonizada por Maddie Schwatz (Portman), una ama de casa y madre que decide reinventarse como reportera de investigación con el caso de un asesinato sin resolver. En estas estará cuando choque con Cleo Sherwood, una mujer todoterreno que además de estar pluriempleada es una activista de los derechos y los avances de la comunidad negra de la ciudad.

La serie está cocreada y dirigida por Alma Har'el ('Honey Boy'), quien escribirá el piloto de 'Lady in the Lake'. Junto a ella estará Dre Ryan, como cocreador y coguionista. La ficción viene desde Endeavour Content y cuenta con Crazyrose y Bad Wolf America de productoras, con la participación de Jean-Marc Vallée, Nathan Ross y Julie Gardner como productores ejecutivos.

El debut de Portman en televisión

Este proyecto significa el primer papel importante de Natalie Portman en televisión (aunque la escucharemos próximamente en 'What If'), por otro lado a Lupita Nyong'o la hemos escuchado en series de Star Wars y este año iba a haber protagonizado 'Americanah', proyecto que fue cancelado por HBO Max después de haber encargado una temporada de diez episodios.