"¡No digas corten jamás!": el ayudante de dirección de 'Titanic' abroncó al capitán del barco por intentar salvar su vida rodando una escena

Un repaso a la historia reciente del cine —no hace falta remontarnos a sus inicios— nos permite observar cómo una producción, por muy grande y prestigiosa que sea, no está exenta de accidentes que pueden traducirse en tragedia. Sin ir más lejos, casos como los del helicóptero de 'La dimensión desconocida' o las muertes de Brandon Lee o la directora de fotografía Halyna Hutchins, pueden ser usados como ejemplos de la importancia de la seguridad en un set de rodaje.

¡Nada de "corten"!

Bernard Hill, el mítico intérprete británico tras personajes como el Rey Theoden de 'El señor de los anillos' o el Capitán Edward Smith de 'Titanic' es perfectamente consciente de ello. Fue, precisamente, durante la filmación de una escena del clásico moderno de James Cameron, cuando el de Greater Manchester vio pasar su vida frente a sus ojos debido a una poco halagüeña combinación de agua, madera y clavos.

Así describió el incidente al medio Metro.

"En lugar de acumularse contra las ventanas por fuera, el agua estaba entrando porque habían estado sumergidas en agua durante bastante tiempo esa semana y las tablas del suelo se habían combado.

Había una tarima para que se colocase el tío al volante, una pieza de madera grande y pesada... lo siguiente que recuerdo fue que el agua casi nos llegaba hasta la cintura y este trozo gigantesco de madera hizo "woof", se salió de sus anclajes y rompió los clavos. Y si eso nos hubiese golpeado a alguno de nosotros hubiese sido desastroso, hubiese sido una lesión grave".

Pero ojo, que la historia aún no ha terminado. Como todo ser humano, por muy metido que estés en tu papel de náufrago desamparado condenado al peor de los destinos, el instinto de supervivencia se apoderó de Hill y decidió pedir que cortasen; algo que no le hizo nada de gracia al ayudante de dirección Josh McLaglen, que no dudó en abroncar al actor.

"Me estaba desgarrando la garganta para decir, 'Tenemos que cortar' y después Josh [McLaglen, el ayudante de director] vino y dijo, '¡No digas corten jamás!'. Pedí que cortasen antes porque me estaba preocupando, especialmente cuando apareció ese trozo de madera. ¡Me llamaron la atención por salvar mi propia vida!".

Si queréis ver en pantalla grande, en tres dimensiones y en resolución 4K al pobre Bernard pasándolas canutas bajo la tiránica supervisión de McLaglen, este 10 de febrero tenéis una oportunidad de oro, ya que 'Titanic' volverá a los cines —sí, otra vez— con motivo de su 25 aniversario.