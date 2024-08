"No es ni él ni ella, es un ello". Michael Keaton aclara que Bitelchús no ha cambiado con los nuevos tiempos y la corrección política

¿Qué es lo que quieres ver cuando entres al cine a por 'Bitelchús, Bitelchús'? ¿Al personaje que da nombre a la película? Pues espera, porque es posible que tengamos sorpresa: Michael Keaton solo aparecía en pantalla 17 minutos en la película original, y parece ser que una de las condiciones para su retorno era no convertirse en el protagonista. Vamos, que puede ser un visto y no visto en toda regla.

El fantasma que a nadie pasma

Según ha contado el actor a GQ, Bitelchús tenía que salir lo menos posible: "La idea fue, no, no, no, no puedes llenarla de Bitelchús, eso le mataría. Creo que el personaje no lleva la historia tanto como lo hizo en la primera parte. Forma parte de la historia en esta al contrario que en la primera, que era el caso de una cosa que entraba y dirigía la película". Tendremos noticias en Venecia del tiempo que sale realmente Keaton, pero no parece que vaya a ser un no parar, vaya.

La otra condición que puso Keaton fue que Bitelchús no se adaptara a los tiempos modernos y siguiera siendo igual de enfermizo ahora que como era en 1988.

Es una cosa. Es más una cosa que un él o un ella, es más un ello. Y no digo "ello" para ser políticamente correcto. Simplemente lo veo como una fuerza más que otra cosa. Quiero decir, hay una energía masculina fuerte, una energía masculina estúpida, lo que me encanta. No quieres tocar eso porque no puedes decir "Bueno, es un año nuevo y estar cosa ahora actuaría de esta otra manera".

