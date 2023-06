"No me digas cómo cojones tengo que escribir". Así fue la bronca de Arnold Schwarzenegger y James Cameron por la frase más mítica de 'Terminator'

Por norma general, imitar al eterno T-800 de la saga 'Terminator' suele pasar por decir una de estas dos frases: "Hasta la vista, baby" o "Volveré". Pero, ojo, porque si hubiese sido por Arnold Schwarzenegger, su icónica línea de la primera película de la franquicia hubiese sido no muy diferente, pero sí lo suficiente como para que no hubiese tenido el mismo impacto.

Vaya que si volvió

Según han contado el realizador James Cameron y el propio actor en el documental dedicado a la su figura estrenado en Netflix bajo el título de 'Arnold', tuvieron un acalorado encontronazo durante el rodaje del filme de 1984 a causa de la escena ambientada en la comisaría. Así empezó a explicar la anécdota el cineasta:

"En algún momento durante el rodaje, estábamos rodando esta escena en la comisaría. La frase es: 'Volveré' [I'll be back]. No estaba pensada para ser un gran momento en absoluto. Literalmente, se suponía que era como decir 'No hay problema, volveré'. Por alguna razón, Arnold no dijo 'Volveré'. Yo le dije: 'Bueno, simplemente di 'Volveré'. Hazlo simple'".

Schwarzenegger pensó que "I'll be back" sonaba demasiado raro y casual, y creyó más oportuno optar por una alternativa que sonase más parecida a lo que diría a una máquina, así que cuando se gritó "acción", optó por decir "I will be back". Cameron, conocido por tener bastante mal carácter en set, se enfadó lo suyo. Así lo recordó el intérprete.

"Me dijo, '¿Eres el guionista? Yo le dije, 'No', y él dijo, 'Bien, no me digas cómo cojones tengo que escribir".

El bueno de Arnold dio la razón a su director, dijo la frase que le tocaba y todo terminó saliendo bien. De hecho, tanto él como Cameron se sorprendieron del éxito del filme, ya no sólo en lo que respecta al público, sino en lo referente a la crítica.

"El éxito en taquilla no significa necesariamente que a los críticos les guste, así que que la revista Time la eligiese como una de las 10 mejores películas fue algo inaudito. Incluso dejó perplejo a Jim Cameron. De repente, estaba en racha".

