"No puedes hacer eso en Avatar 3". Michelle Rodriguez le paró los pies a James Cameron con una idea para el futuro de la saga de ciencia ficción y explica el motivo

Es muy difícil decirle que no a algo a James Cameron, pero es justamente lo que Michelle Rodriguez, ya que la actriz se negó a que su personaje regresara de entre los muertos en 'Avatar 3' o alguna de las próximas secuelas de la exitosa saga de ciencia de ficción. Esto es lo que Rodriguez ha comentado al respecto en una reciente entrevista concedida a Vanity Fair:

Cuando vi a James Cameron hace poco, me dijo: 'Estaba pensando: "¿Y si Michelle volviera? Muchos de los otros personajes volvieron en 'La forma del agua'". Y yo le dije: "No puedes hacer eso, yo morí como una mártir".

Rodriguez se refiere a Trudy Chacón, la piloto que interpretó en 'Avatar', la cual se sacrificaba en combate para asegurarse de que los humanos lograban derrotar a los humanos en su intento de hacerse con el control en Pandora. Una muerte heroica que la actriz no quiere empañar, porque además está hasta las narices que suceda algo así con personajes suyos en otras películas.

Por qué no quiere volver

Y es que, tal y como ella misma recuerda, habría sido ya la cuarta vez que una saga resucita a un personaje interpretado por Rodriguez: "Volví en 'Resident Evil', no se suponía que lo hiciera. Volví en 'Machete', no se suponía que lo hiciera. Volví con 'Letty', no debía hacerlo. No podemos hacer una cuarta vez, ¡sería una exageración!"

Por lo tanto, ya podemos ir descartando que Rodriguez reaparezca de alguna forma en próximas entregas de 'Avatar', y le honra haber tomado esa decisión, pues muchos otros intérpretes seguro que hubiesen aceptado. A fin de cuentas, se trata de la franquicia más importante del cine actual y eso seguro que se traduce en un suculento cheque por su participación.

