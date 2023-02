Secuelas de ciencia ficción mucho mejores que 'Avatar: El sentido del agua': 4 geniales películas que puedes ver en streaming

El incontestable éxito de 'Avatar: El sentido del agua' en taquilla ha venido acompañado de una injusta nominación al Óscar de mejor película. Tampoco es que crea que sea mala, pero es que ni tan siquiera destaca como continuación de lo que ya vimos en la primera entrega. Eso me ha llevado a dedicar esta ronda semanal de recomendaciones a 4 grandes secuelas de ciencia ficción que a mi juicio superan con creces a 'Avatar 2' y que podéis ver ahora mismo en streaming.

Además, he optado por un incluir únicamente segundas entregas para que el paralelismo con 'El sentido del agua' sea más claro, y como ya destaqué positivamente tanto 'Aliens, el regreso' como 'Terminator 2: El juicio final' con anterioridad al estreno de 'Avatar 2', he preferido dejarlas fuera para aportar más de variedad al asunto, pero por supuesto que ambas me parecen muy superiores.

Por si no encontráis nada que os motive demasiado en los próximos párrafos, os recuerdo que también tenemos lista de películas de ciencia ficción que fueron un desastre en taquilla y merece la pena recuperar, algunas de las mejores películas del género de estos últimos años disponibles en streaming y otra de grandes películas de ciencia ficción espacial en plataformas. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy:

'El amanecer del planeta de los simios' ('Dawn of the Planet of the Apes', 2014)

Dirección: Matt Reeves. Reparto: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee

El relanzamiento de la saga por parte de Rupert Wyatt con 'El origen del planeta de los simios' fue toda una sorpresa y fui el primero en tener dudas sobre su continuación cuando se supo que iba a ser sustituido por Matt Reeves. Luego la realidad fue otra, pues se sacó de la manga un blockbuster sensacional que lograba combinar su vertiente más espectacular con un más que notable componente emocional. Un pequeño milagro que luego prolongaría con la alucinante 'La guerra del planeta de los simios'.

'El imperio contraataca' ('The Empire Strikes Back', 1980)

Dirección: Irvin Kershner. Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Kenny Baker, Peter Mayhew, Frank Oz

George Lucas creó algo inolvidable con Star Wars, pero lo cierto es que la mejor película de toda la franquicia no está dirigida por él. Más oscura y ambiciosa que su predecesora, también sirvió para llevar un paso más allá a esta galaxia muy muy lejana, asentó a Darth Vader como uno de los grandes villanos de la historia del cine y nos dejó un giro final sencillamente imbatible.

'Los juegos del hambre: En llamas' ('The Hunger Games: Catching Fire', 2013)

Dirección: Francis Lawrence. Reparto: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland

La franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins tocó techo con una película que exprime a fondo la novela original y mejora con creces algunos aspectos cuestionables de la misma. Es verdad que sobre el papel usa el mismo esquema que su predecesora -luego, obviamente, hay bastantes cambios-, pero lo hace con una mayor consistencia, teniendo las ideas más claras sobre lo que se quiere conseguir y sabiendo además como ejecutarlo de la mejor forma posible -o bien cerca de ella- para el material que maneja.

'Regreso al futuro 2' ('Back to the Future Part II', 1989)

Dirección: Robert Zemeckis. Reparto: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth Shue, James Tolkan

Todo un clásico de cualquier lista de secuelas inolvidables, hasta el punto de que los hay que hasta la prefieren a la mítica primera entrega. Endiabladamente entretenida y con la trama del almanaque deportivo como gran gancho, exprime a fondo el tema de las paradojas temporadas y sigue siendo una gozada más de 30 años después de su estreno. Un ingenioso y chispeante pasatiempo que quizá no tiene el mismo encanto de su predecesora, pero hay que ver lo bien que nos lo pasamos con ella cada vez que la vemos.

