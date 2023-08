"No sé qué hacer". Joaquin Phoenix tuvo una crisis de fe en 'Napoleón' dos semanas antes del rodaje (y Ridley Scott la sufrió en sus carnes)

Joaquin Phoenix se ha ganado ya el reconocimiento de ser uno de los mejores actores de la historia. Pero, como actor de método, a veces puede ser un poco intenso de más en los rodajes, según lo que cuentan.

Por ejemplo, antes de rodar las escenas en un solo plano que Ari Aster quería en 'Beau tiene miedo' se ponía a gritar de la manera más gutural posible para sentirse auto-humillado. Ahora, a unos meses del estreno de 'Napoleón' (22 de noviembre), Ridley Scott cuenta cómo ha vivido en sus propias carnes lo que significa tener a un actor como él de estrella absoluta.

Boina aparte

Todo empezó cuando el director decidió que Phoenix sería perfecto para liderar este proyecto megalómano: el actor leyó el guion y decidió acomodarlo a su manera, cambiando todas las partes con las que no se sentía cómodo. "Hizo 'Napoleón' especial a base de preguntar constantemente", dice Scott a la revista Empire. "Tuvimos que reescribir toda la película para ayudarle a enfocarse en quién era Bonaparte. Lo respeto, porque lo que se dijo fue increíblemente constructivo. Ayudó a hacerla más grande y mejor".

Pero de nada sirvió: cuando faltaban solo dos semanas para empezar a rodar y los nervios estaban por todo lo alto, Phoenix se plantó delante de Scott y le dijo "No sé qué hacer". Tal y como suena. "Yo dije, 'Qué?'. 'No sé qué hacer'. Ay, dios. Le dije, 'Entra, siéntate'. Nos sentamos durante diez días, todo el día, hablando escena a escena. De alguna manera, ensayamos. Detalle a detalle", recuerda el director.

Sabía a lo que venía, claro: el combo de actor y director ya coincidió en 'Gladiator', la primera gran producción de Phoenix, y llevaban un tiempo buscando colaborar, pero Joaquin ha venido a la Tierra a sufrir, y todo lo que no sea eso no le interesa demasiado, según dice: "Me pidió hacer otras cosas en el pasado, pero nada que se sintiera tan exigente para los dos. Y me gustó la idea de hacer algo con Ridley que fuera así".

Habrá que esperar hasta noviembre, si la huelga de actores no lo cambia, para saber exactamente qué se han traído entre manos y si tanto esfuerzo finalmente mereció la pena.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023