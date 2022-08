"Nunca me arrepentiré de esas películas". Joey King defiende la saga 'Mi primer beso' y le da igual lo que diga la gente de ella

'Bullet Train', recién estrenada en cartelera, ha supuesto para muchos el descubrimiento de Joey King. La actriz de 23 años lleva trabajando desde 2008 pero no fue hasta la trilogía 'Mi primer beso' que se convirtió en una cara conocida para los espectadores. King sigue reivindicando la saga a pesar de la lluvia de críticas que recibió.

El stand de los besos

'Mi primer beso' fue una de las comedias románticas más exitosas de Netflix en 2018 a la que le siguieron una segunda y tercera entrega en 2020 y 2021 respectivamente. La saga adaptaba las novelas homónimas de Beth Reekles y giraba en torno al romance entre Elle y Noah, que comienza cuando ella monta un "stand de los besos".

Las tres entregas fueron masacradas por la crítica (obteniendo 15% de media en Rotten Tomatoes con la primera y menos de 30% con las siguientes) aunque funcionaron bien a nivel de visualizaciones. Por su parte, Joey King sigue defendiendo que está muy orgullosa de su trabajo en la trilogía:

No puedo estar más orgullosa de estas películas. Las quiero mucho y me hizo muy feliz interpretar a ese personaje. Nunca me arrepentiré de esas películas y me encantan, sin importar lo que diga la gente.

La actriz valora mucho su experiencia en la saga y aprecia poder trabajar en todo tipo de proyectos, como demuestran sus interpretaciones en proyectos tan dispares como el drama 'The act' o la cinta de acción y fantasía 'La princesa':

Intento parar y darme cuenta de lo especial que es cada experiencia. Si interpreto muchas veces los mismos papeles, no me voy a divertir y no me sentiré realmente realizada. Así que, básicamente, estoy haciendo lo que me da la gana.

King remarcó hace poco que no le preocupa que la encasillen en 'Mi primer beso' ya que, desde el principio, tomó la decisión de participar en la saga con el propósito de regresar a ella:

Nunca me preocupó que la gente me conociera por eso porque, y no quiero sonar arrogante, confío bastante en mis habilidades. Sé que soy capaz de interpretar diferentes tipos de persona. Hice (la primera de 'Mi primer beso'), luego hice 'The Act' y después elegí volver (a las secuelas de 'Mi primer beso') y lo hice conscientemente porque me gustan mucho y también interpretar a este personaje.

King concluyó satisfecha por estar empezando una nueva etapa, en la que confía más en sí misma y le importa menos lo que la gente pueda opinar sobre su trabajo:

No creo que me encasille en nada porque nunca me he impuesto ningún parámetro. Creo que, si haces eso, al final te conviertes en tu propio enemigo. Yo pienso: "Oh, la gente piensa esto de mí, bien, pues yo no pienso igual, así que ese es su problema".

Joey King está ahora mismo en cines con 'Bullet Train', la comedia de acción de David Leitch ('John Wick') protagonizada por Brad Pitt, y tiene pendiente estrenar 'Camp', la ópera prima de Josh Yunis, y 'Uglies', la adaptación de la saga juvenil distópica de Scott Westerfeld.