"Nunca puedo decir diálogos como estos". El cameo estrella de 'Deadpool y Lobezno' que se negó en rotundo a que un apuntador le ayudase con sus frases más soeces

Con el estreno de 'Deadpool y Lobezno' se ha reinstaurado el eterno debate sobre los spoilers. ¿Cuánto hay que esperar para que estos sean públicos? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Hay que hacer tiempo hasta su estreno en streaming, o en el mismo momento que sales del cine ya hay vía libre? En una película rodada por y para los cameos y las sorpresas, es injusto desvelarlos para con los que están de vacaciones, no han tenido tiempo o simplemente quieren esperar a que los cines estén menos llenos. Parece obvio, pero en tiempos de redes sociales nada es obvio. Por eso es lícito avisar que...

Este post tiene spoilers muy muy gordos de 'Deadpool y Lobezno'. Si entras sin haberla visto, te quedas sin chimichangas. Tú verás.

Evans María se fue

Uno de los aplausos seguros en la mayoría de los cines es la aparición de Chris Evans como la Antorcha Humana (para sorpresa de todos). El actor llevaba casi veinte años sin ponerse la ropa del integrante de Los Cuatro Fantásticos y, desde luego, no decepcionó. Bueno, excepto a los que esperaban al Capitán América. Pero si hay algo que se ha quedado con todos los espectadores es esa escena post-créditos, donde vemos a un Evans jurando en arameo como nunca. Ahora, en la revista People ha aclarado que es uno de los momentos favoritos de su carrera. Y con razón.

Ryan me dijo 'Escucha, si necesitas que ponga cartulinas con el texto...' y yo le respondí '¿Cartulinas con el texto? Estoy aquí extraoficialmente'. Nunca puedo decir diálogos como estos. Créeme. Voy a disfrutar cada segundo de esto. Memorizado.

Además de aclarar el rodaje de ese momentazo, Evans ha comentado cómo fue convencido para esta gamberrada: "Fue hace un par de años, recibí un texto de Ryan, somos colegas. Me decía 'Escucha, si no te gusta esta idea no pasa nada. Pero tengo algo que va a volver loca a la gente y te permitiría interpretar a un personaje de tu pasado'".

Quiero decir, honestamente, haría cualquier cosa que me pidiera Ryan. Me dio un cameo genial en 'Free Guy' y creo en él completamente. Así que no podía dejar pasar la oportunidad de ser Johnny otra vez. Me encantó. Fue divertido de rodar, divertido de ver, lo tuvo todo.

