"Os he querido a todos". Paul Reubens, el mítico Pee-Wee, muere a los 70 años dejando tras de sí una carrera repleta de injustos altibajos y muchísimo amor

Paul Reubens pudo vivir su redención en vida. Ese es el único consuelo que nos queda después de saber ayer que el actor y cómico murió el domingo en Los Angeles por un cáncer que había mantenido en secreto durante mśa de un lustro. Tenía 70 años y tras él deja uno de los papeles más icónicos del siglo XX, el de Pee-Wee Herman, inmortalizado para el público internacional gracias a la primera película de Tim Burton, 'La gran aventura de Pee-Wee'. Pero era mucho más.

Era un crack

Paul Reubens saltó a los titulares de la prensa amarilla en 1991 después de que le pillaran masturbándose en un cine para adultos. Los medios se le echaron encima y le convirtieron en el centro de un debate puritano que hizo daño a una carrera que iba viento en popa: el actor apenas tenía 40 años y se convirtió en persona non grata en cierta parte del mundo del entretenimiento. Hay que contarlo, incluso el día de su muerte, porque fue una terrible campaña de acoso y derribo hacia un colectivo que no pudo acabar con él.

Para el recuerdo quedan sus papeles y cameos en 'Mystery men', 'Murphy Brown' (que le valió la nominación al Emmy), 'The Blacklist' o su despedida del personaje que le dio todo en una película para Netflix, 'Las vacaciones de Pee-Wee'. Era una persona querida por toda la industria, mítica por derecho propio y tan reservada que no quiso preocupar a nadie por su enfermedad, como él mismo dejó escrito antes de morir.

Por favor, aceptad mis disculpas por no hacer público lo que he estado afrontando durante los últimos seis años. Siempre he sentido muchísimo amor y respeto por mis amigos, fans y seguidores. Os he querido a todos y he disfrutado haciendo arte para vosotros.

La industria del cine se ha mostrado devastada, especialmente Tim Burton, que empezó en el cine de su mano y ha escrito en Instagram que se siente "conmocionado y triste", añadiendo "Nunca me olvidaré cómo Paul me apoyó al principio de mi carrera. No habría pasado sin su apoyo. Era un gran artista. Le echaré de menos".

Conan O'Brien le ha dedicado una eulogía en Twitter conmovedora: "Ningún tuit puede capturar la magia, generosidad, arte y tontería devota de Paul Reubens. Todo el mundo que conozco ha recibido infinitos memes sin sentido de Paul en su cumpleaños, y quiero decir TODO EL MUNDO. Su comedia surrealista y cariño inexorable era un regalo para todos nosotros. Joder, esto duele". Entre los cientos de mensajes de cariño también destaca el de Natasha Lyonne: "Te quiero tanto, Paul. Eras único. Gracias por mi carrera y tu amistad durante todos estos años y por enseñarnos lo que es ser verdaderamente original". Descanse en paz.

