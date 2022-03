Óscar 2022: así fue el emotivo momento que Liza Minnelli y Lady Gaga protagonizaron durante la ceremonia

La gala de los Óscar nos ha dejado una buena lista de momentos de los que hablar, pero en medio de las sorpresas y entregas de premios, la ceremonia también tuvo un espacio para celebrar varios aniversarios clave de la historia del cine.

A lo largo de la gala se recordaron grandes clásicos como 'Pulp Fiction' y 'El padrino', y también hubo un momento muy emotivo para homenajear a Liza Minelli y el cincuenta aniversario de 'Cabaret'.

Para terminar de cerrar la ceremonia, subieron al escenario Liza Minnelli y Lady Gaga, quienes eran las encargadas de revelar a los ganadores en la categoría a Mejor película de esta última edición de los Óscar, con la estatuilla finalmente siendo para 'CODA: Los sonidos del silencio'.

Esta fue una de las apariciones más recientes de Minnelli, a la que se pudo ver en silla de ruedas y con Lady Gaga ayudándola durante la presentación. Las dos actrices aparecieron cogidas de la mano y cuanto Minnelli pareció trabarse durante un momento con los nervios se pudo oír a Gaga diciéndole "Te tengo" para darle un empujoncillo, a lo que Minnelli respondió: "lo sé".

#LadyGaga is indeed a "vessel of love" showing respect & kindness to Liza Minelli. Lady softly said to Liza, "I gotcha." And Liza was barely audible when she responded, "I know" Here's what I know. Lady Gaga is a class act - a beautiful human being. #AcademyAward pic.twitter.com/ntRkphVR9M