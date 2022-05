Oscar Isaac no se arrepiente de hacer 'X-Men: Apocalipsis' pero "desearía que hubiera sido una mejor película"

Oscar Isaac ha regresado al Universo de Marvel como el protagonista de 'Caballero Luna', aunque todavía está por ver si habrá una continuación para la serie. Y decimos "regresado" porque, aunque más de uno lo haya olvidado, el actor ya hizo una incursión en su momento en el mundo de los superhéroes como el villano de 'X-Men: Apocalipsis'.

A pesar de que las últimas entregas de la saga 'X-Men' no son demasiado bien recordadas, Isaac dice que no se arrepiente de haber participado en la película y que todavía la recuerda con cariño.

"Desearía que hubiera sido una mejor película", dijo el actor en una entrevista con The New York Times. "Que hubieran cuidado un poco mejor del personaje, pero habría sido un riesgo".

A pesar de las malas críticas que recibió en su momento 'X-Men: Apocalipsis', funcionó de maravilla en taquilla y pavimentó el terreno para dos películas más y una franquicia que posiblemente Fox hubiese seguido exprimiendo de no ser por su compra por parte de Disney.

"Pero no reniego de ella. Sé exactamente qué quería hacer cuando me metí allí, y las razones que tenía", explicó Isaac. "Había unos actores maravillosos involucrados con los que tenía muchas ganas de trabajar. [James] McAvoy y [Michael] Fassbender] y Jennifer Lawrence. Yo coleccionaba X-Men cuando era pequeño, y me encantaba Apocalipsis, le encontraba un personaje muy raro y extraño."