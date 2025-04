"Es el peor actor de la ciudad". John Wayne odiaba a Gene Hackman incluso más que a Clint Eastwood. Pero Hackman no opinaba lo mismo de él

John Wayne tenía marcada con una cruz a varios actores. Bien sabida es ya su rivalidad con Clint Eastwood, pero su odio estaba repartido entre varios compañeros de profesión. Otro al que no soportaba era al recientemente fallecido Gene Hackman, de quien llegó a decir que era "el peor actor de la ciudad".

"Es horrible"

Es evidente que El Duque no pudo seguir toda la carrera de Hackman, pero sí que Wayne pudo observar su ascenso a la fama y cómo llegó a ganar su primer Óscar por dar vida a Popeye Doyle en 'French Connection. Contra el imperio de la droga'. Algo no debió gustarle sobre su forma de trabajar, pues su hija Aissa Wayne destacó en su libro 'John Wayne. My Father' lo encendido que se ponía cada vez que veía a Hackman en pantalla:

Gene Hackman nunca aparecía en pantalla sin que mi padre criticara su actuación.

Eso sí, Wayne nunca concretó el motivo de su animadversión hacia Hackman, ya que la propia Aissa apuntaba que "ojalá pudiera decirte por qué criticó tan duramente a Hackman, pero nunca entró en detalles". Eso sí, se aventuraba a decir que su padre seguramente habría cambiado de opinión de haber podido ver cómo evolucionaba la carrera del protagonista de 'La aventura del Poseidón':

Aunque es pura especulación, si mi padre hubiera vivido para ver más trabajos suyos, creo que su opinión sobre el Sr. Hackman habría cambiado. En aquella época, sin embargo, mi padre llamaba a Hackman «el peor actor de la ciudad, es horrible...».

Eso sí, el odio de Wayne hacia Hackman no era recíproco, quien en una entrevista concedida en 1992 -un año después de la publicación del libro de Aissa Wayne- al Fort Worth Star-Telegram durante la campaña promocional de 'Sin perdón' se reconocía como un gran admirador de El Duque:

John Wayne fue uno de los mejores actores de la historia. Yo nunca podría ser el hombre que él fue, porque su política y la mía serían incompatibles, pero hay que admirar lo buen actor que era, dominando la escena y con un gran carisma.

