"Podríamos forzarla a volver para la temporada 2": los creadores de 'The last of us' seguirán con Bella Ramsey cueste lo que cueste

Tras una temporada entera de 'The last of us', aún sigue habiendo cierta parte del público que quiere deshacerse de uno de los mayores hallazgos de la serie de HBO: Bella Ramsey, la actriz que interpreta a Ellie. "No se parece", claman algunos, esperando que en la temporada 2 el equipo creativo aproveche el salto temporal para cambiar de actriz, al mejor estilo 'La casa del dragón'. Pero tenemos malas noticias para ellos (y buenas para la mayoría): la actriz no se va a ninguna parte.

Bella y las bestias

La segunda temporada de 'The last of us' transcurrirá cinco años después de la primera y mostrará a una Ellie más madura. Sin spoilers: si habéis jugado al juego ya sabéis que se vienen curvas. ¿Podrá Bella Ramsey interpretar a una superviviente de 19 años? Teniendo en cuenta que la actriz tiene 19 ahora mismo, no parece que vaya a ser muy complicado.

"Fue magia que encontráramos a Ashley Johnson, y no puedo imaginar esa versión de Ellie siendo nadie más. Y entonces de alguna manera lo conseguimos de nuevo con Bella", dice Druckmann en Entertainment Weekly. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la futura temporada 2, que "va a ser diferente, no exactamente como el juego" requiere a una Ramsey como no hemos visto hasta ahora ni siquiera en sus momentos más despiadados de 'Juego de tronos'.

La única manera en la que consideraríamos coger a otra actriz en lugar de Bella es si dijera 'No quiero trabajar con vosotros más'. E incluso entonces, no estamos seguros de que se lo concediéramos. Podríamos forzarla a volver para la temporada dos.

O dicho de otra manera: daos por vencidos. Tenemos a Bella para rato.