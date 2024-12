Qué fue de Danny Lloyd, el niño de 'El resplandor' que dejó la actuación después de hacerse granjero para pagarse los estudios

Aunque salió mejor parado mentalmente que su madre en la ficción (lo que Stanley Kubrick le hizo pasar a Shelley Duvall no tiene nombre), el niño de 'El resplandor' ('The Shining', 1980) nunca consiguió ir más allá en su carrera como actor. Como el clásico de Kubrick siempre vuelve por un motivo u otro, seguro que te has preguntado recientemente: ¿qué fue de Danny Lloyd?

A la sombra de Redrum

Daniel Edward Sidney Lloyd nació en 1972, en Tremont (Illinois, Estados Unidos). En 1980, Lloyd debutó como actor en el séptimo arte con una de las historias de terror más recordadas de todos los tiempos.

El actor infantil interpretó a Danny Torrance, el hijo de Jack Torrance (Jack Nicholson) en 'El resplandor', la película basada en la novela homónima de Stephen King; pese a ser una de sus adaptaciones mejor valoradas por crítica y público, el trabajo de Kubrick nunca contó con la aprobación del escritor.

Danny Lloyd fue elegido por su habilidad para concentrarse durante largos periodos de tiempo. Pese a que Nicholson era el indiscutible protagonista de la cinta, Lloyd también protagonizó escenas realmente icónicas, como sus interminables paseos en triciclo por el hotel Overlook y su encuentro con las gemelas en uno de los pasillos.

La película fue un éxito en taquilla y la crítica alabó el trabajo de Lloyd. Sin embargo, en vez de catapultar su carrera terminó haciéndole caer en la maldición de los niños actores.

Solo hizo un papel más, en la película de 1982 'El precio del poder' (no el clásico con Al Pacino, sino un telefilme basado en la figura del abogado G. Gordon Liddy). Tras presentarse a numerosos castings que terminaron rechazándole, Lloyd decidió volver a ser un niño normal a los 14 años.

Volvió al instituto y, para costearse los estudios universitarios, comenzó a trabajar en un Walmart y luego pasó a currar en una granja de cerdos, donde se encargaba de cuidar de los animales y conducir el tractor.

Actualmente, Danny Lloyd trabaja como profesor de biología en la universidad de Elizabethtown (Kentucky, EE.UU.). Desde que decidiera abandonar sus aspiraciones como actor solo ha vuelto a ponerse delante de los focos en dos ocasiones, y ambas relacionadas con el personaje que le dio la fama.

Danny Lloyd en la actualidad

Lo hizo en el documental de 2012 'Habitación 237', sobre el significado oculto de 'El resplandor', y en la película de 2019 'Doctor Sueño', dirigida por Mike Flanagan. Se trata de una secuela directa de 'El resplandor' protagonizada por el personaje de Danny Torrance (interpretado por Ewan McGregor en esta ocasión), en la que Lloyd hace un cameo como espectador de un partido de béisbol.

Al margen de esas ocasiones especiales, Lloyd tiene claro que su carrera como actor es agua pasada y no se plantea volver a intentarlo en un futuro cercano: "Definitivamente lo intenté, pero estoy feliz con cómo salieron las cosas. De todos modos, una vida en Hollywood probablemente no hubiera sido para mí".

