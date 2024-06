"Quejarse de la corrección política es una señal de alarma". Julia Louis-Dreyfus responde a Jerry Seinfeld acerca de sus declaraciones incendiarias sobre la comedia woke

La campaña que Jerry Seinfeld se marcó para promocionar 'Sin edulcorar', su biopic sobre los Pop Tarts en Netflix, se puede estudiar como una de las mayores caídas libres de la historia del audiovisual. A lo largo de las semanas, el cómico empezó a dar declaraciones que mostraban una absoluta incomprensión de la realidad. La película se estrenó, no le interesó demasiado a nadie y ahora llega el momento de que sus antiguos compañeros le respondan.

Con la melaine al viento

Julia Louis-Dreyfus acompañó a Seinfeld durante nueve temporadas en, precisamente, 'Seinfeld' e hicieron historia de la televisión con una de las sitcoms más increíbles jamás rodadas. Sin embargo, eso no significa que tenga que estar de acuerdo con lo que su compañero dice, especialmente sobre la "extrema izquierda" arruinando la comedia en televisión. Y en su entrevista con The New York Times le manda un par de recaditos urgentes.

Si miras a la comedia y el drama de hace treinta años desde la óptica de hoy, encontrarás trozos que no han envejecido bien. Y creo que tener una antena para captar las sensibilidades no es malo. No significa que, como resultado, toda la comedia salga por la ventana. Cuando escucho a gente que empieza a quejarse de la corrección política -y entiendo por qué la gente podría oponerse a ello- para mí es una señal de alarma, porque a veces significa otra cosa. Creo que ser consciente de ciertas sensibilidades no es malo. No sé de qué otra manera decirlo.

La protagonista de 'Veep' aclaró sus palabras a la periodista, Lulu García-Navarro, poco después: "Me reservo el derecho a abuchear a cualquiera que diga algo que me ofenda, respetando su derecho a la libertad de expresión" para finalizar aclarando lo que debería ser una obviedad sobre la diversidad: "Las cosas han cambiado. Y en este caso, diría, las cosas han cambiado mucho para bien". Habrá que ver si hace cambiar de opinión a su amigo.

En Espinof | 'Seinfeld': treinta años celebrando la serie que no iba de nada pero lo tenía todo

En Espinof | Las 47 mejores series de comedia