"Reinvéntate a ti mismo antes de decidir que otra persona no sabe lo que está haciendo". Robert Downey Jr. critica las palabras de Quentin Tarantino sobre los actores de Marvel

Hace cosa de quince días, Quentin Tarantino se unió a la que me gusta llamar "LDCAM", o Liga de Directores Consagrados Anti Marvel, opinando que los actores que han participado en producciones del MCU no son estrellas de cine; unas declaraciones que no tardaron en ser rebatidas por Simu Liu e, incluso, por su colaborador habitual Samuel L. Jackson —y con razón—.

Robert Downey Jr. versión zen

Por si os habíais quedando con ganas de otro capítulo en este apasionante —o no— drama, Robert Downey Jr. también ha decidido aportar sus dos centavos al respecto. Ha sido en una entrevista con el medio Deadline, en la que el actor que dio vida al difunto Iron Man ha sacado a pasear su lado más diligente y zen.

"Creo que nuestras opiniones sobre estos temas dicen mucho de nosotros. Creo que estamos en un momento y un lugar, al que contribuí sin darme cuenta, en el que las IP se han impuesto a los principios y la personalidad. Pero es un arma de doble filo. Una obra nacida de una IP es tan buena como el talento que tengas para hacerla, y puedes tener grandes obras nacidas de IPs aunque de un autor o de un director y guionista que sea un tesoro nacional, pero si no tienes al artista correcto interpretando ese papel, nunca sabrás lo buena que podría haber legado a ser".

Downey Jr. también ha hecho alarde de autocrítica para, después, agradecer la existencia de los blockbusters como soportes vitales de una industria cinematográfica con mucho más que ofrecer.

"Creo que creativamente es una pérdida de tiempo estar en guerra con nosotros mismos. Creo que estamos en un momento en el que, ahora que tenemos esta bifurcación, todo está mucho más fragmentado. Tirar piedras hacia un lado o hacia el otro... y yo he tenido mis reacciones en el pasado cuando sentía que alguien decía algo que desacreditaba mi integridad.

¿Sabes qué? Superémoslo. Somos una comunidad. Hay suficiente espacio para todo. Y gracias a Dios por 'Top Gun: Maverick' y 'Avatar: El sentido del agua'. Es todo lo que tengo que decir. Necesitamos a los pesos pesados para que haya espacio para películas como 'Armageddon Time'".

Para rematar, el intérprete ha celebrado la experiencia transformadora que ha dado su carrera durante los últimos años y ha recomendado que, antes de empezar a soltar exabruptos sobre otros, miremos dentro de nosotros mismos.

"Sólo digo que las cosas están cambiando y que estoy en un momento de mi vida en el que en el que estoy trabajando con Chris Nolan en lo que ha sido una experiencia transformadora para mí, en el que he estado en preproducción, postproducción y llevando 'Sr.' al mercado, y lo siguiente que voy a hacer es una serie con mi esposa y el director Park Chan-wook basada en un premio Pulitzer llamado 'The Sympathizer'.

Sólo diré que antes de difamar a otros, experimenta tu propio renacimiento y comprueba si no te hace cambiar un poco de opinión. Reinvéntate a ti mismo antes de decidir que otra persona no sabe lo que está haciendo, si hay algo que está evitando que des lo mejor de ti, o si una cosa es mejor que otra".

Robert, quién te ha visto y quién te ve.