"Hollywood era blanco de cojones. Tarantino y Scorsese no pueden señalarme". Simu Liu defiende a Marvel tras los ataques de los dos directores

Simu Liu se ha cansado de los autores que debaten los méritos del Universo Cinematográfico de Marvel. El mismo día en el que los comentarios de Quentin Tarantino denunciando la "Marvelización" de Hollywood se volvieron virales, Simu Liu contestó en Twitter para reprender a cineastas como el director de 'Pulp Fiction' y Martin Scorsese por sus ataques al MCU.

Liu, cuya 'Shang-Chi' de 2021 se convirtió en la primera película de Marvel con un actor asiático lideró y recaudó más de 432 millones de dólares en la taquilla pandémica, dijo en su hilo de twitter:

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie.



I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don't get to point their nose at me or anyone.