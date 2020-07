El reparto de 'Glee' se despide de Naya Rivera tras la confirmación de su muerte: "Tenía más talento que todos nosotros"

Hace unas horas se confirmó lo peor con la aparición del cuerpo sin vida de la actriz Naya Rivera en el lago Piru donde había desaparecido hace unos días cuando estaba pasando un tiempo a solas con su hijo de cuatro años. Todo apunta a que murió ahogada tras conseguir salvar al pequeño, no teniendo luego fuerzas suficientes para hacerlo ella misma.

La muerte de la actriz aumenta la maldición de 'Glee', que además de múltiples escándalos también acumulaba ya las muertes de Cory Monteith y Mark Salling. Además, la casualidad ha querido que el cuerpo de Rivera se encontrase en el séptimo aniversario del fallecimiento de Monteith.

Varios miembros del reparto de 'Glee' han querido rendir su particular homenaje a Rivera, que daba vida a la inolvidable Santana en la serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, tras hacerse oficial la noticia de su muerte.

Desde el "era capaz de convertir un mal día en uno bueno con un simple comentario" de Chris Colfer hasta el "tenía claramente más talento que el resto de nosotros" de Kevin McHale, sin olvidarnos del "nadie me ha hecho reír como ella en el set" de Darren Criss. Todo mensajes de cariño para la actriz:

She was bold. She was outrageous. She was a LOT of fun.



Naya made me laugh like no one else on that set. I always said it while we were working together and I’ve maintained it ever since. Her playful, wicked sense of humor never ceased to bring a smile to my face.