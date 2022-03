Sean Penn promete derretir sus Óscars si no se deja hablar al presidente de Ucrania durante la entrega de premios

Los premios Óscar siempre han tenido un cierto componente político, con muchos profesionales de la industria del cine aprovechando su momento en el escenario para lanzar reclamaciones.

Durante la ceremonia ha habido ciertos momentos para recordar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque Sean Penn ha ido un paso más allá y ha amenazado con derretir sus estatuillas si no se da un espacio a Volodímir Zelenski para hablar durante la entrega de premios.

Sean Penn ha estado muy involucrado en el conflicto en Ucrania, incluso rodando un documental en el país y reuniéndose con el presidente Zelenski. Según dijo el actor a Jim Acosta de la CNN, el conflicto en Ucrania debería tratarse abiertamente en los Óscars.

Penn animó a los espectadores a boicotear la gala si la Academia invitaba a Zelenski, y además amenazó con derretir sus Óscars si esto finalmente no ocurre.

"Rezo porque no sea esto lo que pasa, rezo porque no haya gente arrogante que se consideren representantes de un bien mayor y que han decidido no ponerse en contacto con los líderes de Ucrania", continuó Penn. "Así que voy a esperar que eso no es lo que haya pasado, y espero que todo el mundo se largue si pasa".