Simon Pegg celebra el 20 aniversario de ‘Shaun of the Dead’ explicando por qué descarta reboots y secuelas de la genial comedia zombi: "Siempre me molestó lo que hizo Zack Snyder"

Parece que fue ayer cuando descubrí la existencia de un cineasta llamado Edgar Wright y de uno de los que, por méritos propios, se han convertido en largometrajes de esos a los que acudir cuando tienes un mal día. Desgraciadamente, el paso del tiempo se empeña en recordarnos lo rápido que envejecemos, porque la maravillosa 'Shaun of the Dead' —'Zombies Party' en nuestras tierras— cumple este año la friolera de 20 primaveras.

Corazón y vínculos con la realidad

Eso sí, si a mí me ha parecido que todo este tiempo ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, a Simon Pegg, coguionista junto a Wright y estrella de la función junto a su colega Nick Frost, le ha ocurrido exactamente lo mismo. Así lo ha explicado en una entrevista de lo más interesante con The Hollywood Reporter en la que, entre otros temas, ha explorado algunos entresijos relacionados con la comedia no-muerta.

"A veces parece que fue ayer. El año pasado, cuando me di cuenta de que habían pasado 20 años desde que estábamos rodando, fue algo extraño. Porque ha permanecido en nuestras vidas todo el tiempo, nunca se ha ido realmente. Es lo mejor que puedes esperar como artista, si estás creando arte para el entretenimiento, que siga siendo relevante en la mente de la gente".

Para el actor, esta relevancia —y la de toda la conocida como Trilogía del Cornetto— está estrechamente relacionada con el modo en que se creó la película, alineado con las mismas bases sobre las que el trío Wright-Pegg-Frost edificó la genial sitcom de Channel 4 'Spaced'.

"Pusimos nuestro corazón y alma en ella. Creo que lo hicimos por las razones correctas y con las intenciones correctas. No queríamos tomar un atajo para nada. Queríamos hacer lo mejor con todas las películas de Cornetto. Queríamos hacer las mejores películas posibles. Y eso se remonta también a Spaced. Siempre quisimos hacer una serie que conectara con la gente a un nivel bastante profundo. Y parece que lo logramos, lo cual es agradable".

Ahora bien, el bueno de Simon se muestra menos jovial y optimista a la hora de hablar de una potencial secuela o remake de 'Shaun of the Dead'. Para él, la historia y los personajes son demasiado personales, y tienen una conexión con la realidad incompatible con la idea de un reinicio.

"Universal es la dueña [de los derechos de Shawn of the Dead]. Si eligen hacer un reboot, pueden hacerlo si quieren, supongo. Aunque Edgar y yo estaríamos indignados (ríe). Shaun of the Dead es tremendamente personal. Hay mucho de nosotros en esa película. Toda la broma de que Ed y Shaun nunca pueden salir de The Winchester era real. Eso era sobre Nick y yo, era sobre nuestra decisión de quedarnos en un pub del norte de Londres. Edgar siempre estaba en el centro. Siempre estaba en Soho, y siempre quería que viniéramos al centro y pasáramos el rato en [el club privado de Londres] The Groucho, y nunca lo hacíamos. Siempre queríamos estar en [el pub] The Shepherds. Mi novia, ahora mi esposa, era igual. Ella decía, '¿Vamos a ir a The Shepherds otra vez?'. Eso inspiró toda esa historia".

Pero ahí no queda la cosa, la relación de Shaun con su familia en la película también está inspirada en la vida de Pegg.

"Todo lo relacionado con la madre de Shaun y el padrastro... yo tenía una relación problemática con mi padrastro. Fue idea de Edgar matar a la madre. No podía creerlo cuando lo dijo, pero fue la mejor decisión. Hay mucho de nuestro propio corazón y alma en esa película. Si alguien la rehiciese, sería un ejercicio cínico y explotador".

Remakes no, secuelas tampoco

Además, Pegg ha subrayando el hecho de que siempre le incordió la existencia de la 'Amanecer de los muertos' de Zack Snyder y el modo en que usó el mismo título que el clásico de George A. Romero en la que se basó.

"La simple idea de que alguien use el título... Siempre me molestó el remake de Dawn of the Dead de Zack Snyder. Es una gran película. Es realmente emocionante. Pero odiaba el hecho de que la llamaran Dawn of the Dead, porque esa era la película de George [Romero]. Podrían haberla llamado Deadish, que era una gran frase en la película que usó uno de los actores, y todavía habría sido una gran película, pero cuando simplemente usas un título porque la gente lo reconoce, es muy irrespetuoso con el original".

Pero ojo, que si un remake queda completamente descartado, una secuela también.

"Soy un gran fanático de las secuelas. Algunas de mis películas favoritas son secuelas: El imperio contraataca, Aliens... Algunas historias tienen un comienzo, un desarrollo y un final. Si volvieras a ver a Shaun, si los zombies regresaran, simplemente no hay una historia que contar. Tendríamos que restablecer todo lo que creamos en Shaun of the Dead, el viaje que Shaun realiza y completa. Se convierte en una nueva persona, pero tendríamos que desmantelar eso para darle un nuevo arco. ¿Por qué? Lo mejor que podemos hacer con el cine es desafiar a la gente y hacer que vea cosas que no ha visto antes y experimente cosas nuevas".

Como ocurre los muertos, es mucho mejor que 'Shaun of the Dead' no regrese para intentar comer nuestros cerebros y se quede como está. Tanto su recuerdo como la experiencia de volver a verla continúan siendo tan encantadores como el primer día.

