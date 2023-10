11 películas de zombis recomendadas para pasarlo de miedo en Halloween

La cercanía de Halloween invita a ir pensando qué películas de terror nos apetece ver este año. Las posibilidades son infinitas, tanto es así que quizá hasta os cuente decantaros por una temática más concreta. Ahí es donde Espinof acude al rescate con una selección de 11 grandes películas de zombis para que los muertos vivientes ocupen una posición privilegiada en vuestro "menú" de 2023.

Seguro que echáis en falta algún título -aprovechad los comentarios para hacer vuestras recomendaciones y que los demás puedan tomar nota-, pero también he querido ser un poco variado, incluyendo tanto películas con una temática más serie y siniestra como otras propuestas que apuestan por un enfoque más cómico y ligero. Que no sea por falta opciones. Y ahora sí, vamos con ellas:

'Yo anduve con un zombie' ('I Walked with a Zombie, 1943)

Dirección: Jacques Tourneur. Reparto: Frances Dee, Tom Conway, James Ellison, Edith Barrett, James Bell, Darby Jones

No fue la primera -ese honor pertenece a 'La legión de los hombres sin alma' ('White Zombie', Victor Halperin, 1932)- pero sí la más influyente dentro de las primeras producciones que abordaron la figura de los zombis. ¿Los motivos? La elegancia visual habitual de las producciones de Val Lewton, el buen hacer en la puesta en escena del nunca suficientemente reconocido Jacques Tourneur y los emblemáticos ojos saltones del muerto viviente interpretado por Darby Jones. Eso sí, va de menos a más, ya que para mi gusto le cuesta un poco terminar de arrancar.

'Crítica de 'Yo Anduve con un Zombie' (por Juan Luis Caviaro)

Puedes verla en Movistar+

'No profanar el sueño de los muertos' (1974)

Dirección: Jorge Grau. Reparto: Cristina Galbó, Ray Lovelock,​ Arthur Kennedy, Jeannine Mestre

La respuesta española al éxito de 'La noche de los muertos vivientes' ('Night of the Living Dead', George A. Romero, 1968) no se limitó a ser un clon poco inspirado como sucedió en otros casos, ya que Jorge Grau apostó por llevar la acción al exterior, coquetear con que la investigación de los crímenes se asocie a las andanzas de un psicópata o ese mensaje ecologista que le da entidad propia. Cierto que el guion es mejorable, pero tiene buen ritmo, la tensión va en aumento hasta llegar a un notable tramo final y en todo momento consigue aprovecharse de su ambientación inglesa, pero sin renunciar a su toque de terror cañí.

Crítica de 'No profanar el sueño de los muertos' (por John Tones)

Puedes verla en Flixolé

'Muertos y enterrados' ('Dead and Buried', 1981)

Dirección: Gary Sherman. Reparto: James Farentino, Melody Anderson, Jack Albertson, Dennis Redfield, Nancy Locke, Robert Englund

Si tuviera que elegir mi película de zombis favorita, ésta sería la primera que me vendría a la mente, aunque quizá no sea del todo acertado saber que esa es su temática antes de verla. 'Muertos y enterrados' se beneficia mucho de la presencia en su guión de Dan O'Bannon, también autor del libreto de la esencial 'Alien, el octavo pasajero' (Ridley Scott, 1979), ya que el misterio que se crea a través de una turbia alteración de lo cotidiano. Esa es la base para que Gary Sherman vaya elevando el ritmo y la tensión hasta su magnífico desenlace.

Crítica de 'Muertos y enterrados' (por Beatriz Maldivia)

Puedes verla en Flixolé

'Mi novia es un zombie' ('Dellamorte Dellamore', 1994)

Dirección: Michelle Soavi. Reparto: Rupert Everett, François Hadji-Lazaro, Anna Falchi

El encargado de un cementerio y su peculiar compañero llevan un tiempo teniendo que poner freno a los cadáveres que vuelve a la vida con sed de sangre y cerebros humanos. Una película indescriptible, sobre todo por su desconcertante desenlace, que se apoya en la excelente actuación de Rupert Everett para utilizar a los muertos vivientes como excusa para hablar, entre otros temas, de la soledad, el amor y la muerte. Además, 'Mi novia es un zombie' es muy entretenida cuando se lo propone, pero también compleja y fascinante a medida que va revelando sus verdaderas intenciones.

No disponible actualmente en streaming

'28 días después' ('28 Days Later', 2002)

Dirección: Danny Boyle. Reparto: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston, Megan Burns, Brendan Gleeson

La primera gran película de muertos vivientes del siglo XXI y también el título que dio a conocer al gran público a Cillian Murphy. Recuerdo especialmente su arranque, con el protagonista caminando en solitario por un Londres desolado. Luego es cierto que la película pierde un poco de interés cuando surge el elemento militar, pero hasta entonces '28 días después' sabe sacar la tensión gran acierto algunos lugares comunes de este tipo de película sin dar en ningún momento la sensación de redundancia y aparte tampoco es que decaiga en demasía cuando los zombis pasan a un segundo plano. Lástima de final -el alternativo era mucho mejor-, eso sí.

No disponible actualmente en streaming

'Amanecer de los muertos' ('Dawn of the Dead', 2004)

Dirección: Zack Snyder. Reparto: Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, Michael Kelly

La ópera prima de Zack Snyder sigue siendo su mejor largometraje, ya que aquí ofreció una salvaje actualización del clásico de George A. Romero que arranca con muchísima fuerza y luego logra mantener en todo momento la tensión, incluso en aquellos momentos en los que los muertos vivientes pasan a segundo plano. El buen hacer de su reparto encabezado por Sarah Polley, la energía de Znyder tras las cámaras y el efectivo guion de James Gunn redondean una cinta infalible, sin importar cuantas veces la veas.

Crítica de 'Amanecer de los muertos' (por Mikel Zorrilla)

Puedes verla en SkyShowtime

'Zombies Party' ('Shaun of the Dead', 2004)

Dirección: Edgar Wright. Reparto: Simon Pegg, Kate Ashfield, Lucy Davis, Nick Frost, Dylan Moran, Bill Nighy, Penelope Wilton

'Zombies Party' es la primera gran comedia que nos dio el trío profesional formado por Edgar Wright, Simon Pegg y Nick Frost. Uno de sus grandes aciertos reside en mezclar con tanto acierto la comedia romántica con un despertar zombi, sin por ello renunciar en ningún momento al suspense sobre qué sucederá exactamente a continuación. Un soplo de aire fresco en la que no falta la crítica hacia la sociedad actual o los guiños hacia otros títulos clave del cine de zombis. Todo ello con una excelente capa de humor absurdo como el momento en el que los protagonistas se hacen pasar por muertos vivientes.

Crítica de 'Zombies Party' (por Sergio Benítez)

No disponible actualmente en streaming

'Fido' (2006)

Dirección: Andrew Currie. Reparto: Carrie-Anne Moss, Billy Connolly, Dylan Baker, K'Sun Ray, Henry Czerny, Tim Blake Nelson

Ya he reivindicado en alguna ocasión esta inusual comedia zombi dirigida por Andrew Currie, pero no descansaré hasta que todo el mundo pruebe al menos a juzgar por sí mismo. 'Fido' aprovecha a las mil maravillas el hecho que la acción se desarrolle en Estados Unidos durante los años 50 y apuesta por un humor más sencillo e ingenioso partiendo de la premisa de que la gente del lugar tiene a los muertos vivientes como mascotas -sólo por la actuación de Billy Connolly como uno de ellos ya merecería la pena-.

No disponible actualmente en streaming

'Planet Terror' (2007)

Dirección: Robert Rodriguez. Reparto: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Michael Biehn, Jeff Fahey, Josh Brolin, Marley Shelton

Me alegré mucho al enterarme de que Robert Rodriguez y Quentin Tarantino iban a hacer un homenaje a cierto tipo de cine de serie b. Lo que nunca hubiera esperado es que fuera a gustarme mucho más la visión de Rodriguez, pero su loco acercamiento al cine de zombis no podría ser más entretenido y además nos regala algunas ideas geniales como la bailarina de striptease con una escopeta en lugar de una de sus piernas interpretada por Rose McGowan.

Crítica de 'Planet Terror' (por Alberto Abuín)

No disponible actualmente en streaming

'Bienvenidos a Zombieland' ('Zombieland', 2009)

Dirección: Ruben Fleischer. Reparto: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Bill Murray

¿Quién que la haya visto no recuerda el extraordinario inicio de 'Bienvenidos a Zombieland'? Por si fuera poco, cuenta con cuatro protagonistas -Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone y Abigail Breslin- que encajan como un guante en sus personajes y tienen una química innegable entre ellos. Si a eso le añades un buen puñado de bromas que realmente hacen gracia, algo de acción zombi y un inolvidable cameo, te sale una película cuya visionado merece la pena por mucho que su tramo final sea un tanto cuestionable. Eso sí, se lo perdonamos en parte porque así pudieron hacer una secuela mucho mejor de lo esperado.

Crítica de 'Bienvenidos a Zombieland' (por Jesús León)

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Rec 3: Génesis' (2012)

Dirección: Paco Plaza. Reparto: Leticia Dolera, Diego Martín, Àlex Monner, Jana Soler, Mireia Ros, Ismael Martínez, Ana Isabel Velásquez, Emilio Mencheta, Blai Llopis1​

He pensado que recomendar la primera entrega era muy obvio -de ahí también algunas ausencias como la de 'La noche de los muertos vivientes'-, por lo que me he decantado por una tercera entrega mucho menos valorada, pero que es un auténtico despiporre con la que disfruté de lo lindo. Paco Plaza supo leer las constantes de las parodias de este tipo de películas y las aplicó durante una boda, un escenario que da muchísimo de sí. También supo contener el metraje para que el ritmo nunca decayera y lo completó con infinidad de bromas, algunas más directas que otras, para convertirla en uno de los mejores divertimentos zombis que he visto.

Crítica de 'Rec 3: Génesis' (por Mikel Zorrilla)

Puedes verla en Netflix, en Disney+, en Filmin y en Movistar+

