"Soy el tipo que dice frases que la gente ve en camisetas". Samuel L. Jackson dice que prefiere ser Nick Furia a buscar papeles para ganar Óscars

Samuel L. Jackson tiene solo un Óscar honorífico, pero asegura que no le importa, considerando que ha pasado más de 10 años interpretando al incondicional Nick Furia del Universo Cinematográfico de Marvel. Como le expresó a Los Angeles Times, el actor preferiría hacer películas de Marvel que recauden miles de millones de dólares que ganar premios Óscar o perseguir papeles cebo para ganarlos.

"La gente va a ver mis películas para ver cuántas veces digo hijo de puta"

El actor de 'Pulp Fiction' reflexionó así sobre su carrera durante la entrevista:

“A pesar de lo cansado que quería estar al respecto, pensar: 'Bueno, debería haber ganado un Oscar por esto o debería haber ganado por eso y no sucedió', una vez que lo superé hace muchos años, no ha sido un gran problema para mí. Siempre me divierto yendo a los Oscar. Siempre espero recibir una canasta de regalo por ser presentador. [Risas] Le doy cosas a mis parientes; mi hija y mi esposa sacaban regalos. Es genial… Pero por lo demás, ya lo tenía superado”.

“Nunca dejaría que los Oscar fueran una medida de mi éxito o fracaso como actor. Mi criterio de éxito es mi felicidad: ¿Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? No estoy haciendo películas para perseguir estatuillas. Ya sabes (surrurra): ‘Si haces esta película, ganarás un Oscar’. No, gracias. Prefiero ser Nick Fury. O divirtiéndome siendo Mace Windu con un sable de luz en la mano”.

Eso no quiere decir que Jackson crea que no debería tener un Oscar en su haber. El actor le dijo a The Sunday Times en marzo que debería haber ganado el Oscar al actor de reparto por su nominación en 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino, pero está de acuerdo con renunciar a papeles de Óscar si eso significa hacer películas:

"Que la gente solo quiera ver para poder salir de sí mismos. Ese es el tipo que elegí ser y estoy bien así. Estoy satisfecho porque eso es lo que soy. Soy el tipo que dice las frases que la gente ve en las camisetas. Hay actores que hacen toda su carrera y nadie puede citar una línea que hayan dicho en una película. La gente va a ver mis películas para ver lo loco que me voy a poner o ver cuántas veces digo hijo de puta. Lo que sea que los lleve a las butacas”.

En Espinof | ¡Vengadores, uníos! En qué orden conviene ver todas las películas y series del Universo Marvel