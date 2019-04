Stephen Dillane: "Juego de Tronos me recuerda al porno alemán de los setenta"

Una de las cosas que resultan siempre interesante es la relación de un actor con la serie o la película que está rodando o acaba de hacer. Desde gente para los que tal obra ha sido vital en sus vidas hasta otros para los que ha sido, simplemente, un trabajo más... aunque sea interpretar durante años a Stannis Baratheon.

Stephen Dillane entra claramente en ese segundo grupo. El actor, que encarnó al austero pero ambicioso contendiente de la guerra de los Cinco Reyes, ha expuesto una y otra vez su indiferencia hacia 'Juego de Tronos', serie que admitió no ver por ser demasiado brutal y hardcore para él en una serie de declaraciones que han resurgido en estos días.

Durante la promoción de 'The Tunnel', la adapatación anglofrancesa de 'Bron/Broen', admitió que le costaba ver la serie por su crudeza y por su intensidad. Y cuando lo intentó no terminaba de enterarse de mucho de lo que pasaba. Según declaró a The Times:

Eché un vistazo a la serie para ver si podía entender qué pasaba, pero no pude. Liam Cunningham (Ser Davos) es un apasionado de la serie. Se implica en ella de una manera que creo que es conmovedora, pero no fue mi experiencia. Dependía completamente de Liam para que me contara de qué iban las escenas. No sabía qué estaba haciendo hasta que terminamos de rodar y ya era demasiado tarde. El daño se había hecho. Pensé que nadie creería en mí y me sentí desalentado hacia el final. Sentí que había construido un castillo sobre unos cimientos inexistentes.

Pero eso no quiere decir que el intérprete de Stannis Baratheon no crea que la serie no tenga su mérito:

Creo que es un reflejo preciso y fiel de cómo actúa el poder, en diferentes sociedades, y lo relativamente poco que cuentan el amor y el afecto en esto. Es una visión oscura de la condición humana que es refrescante de ver en la pantalla.

En lo que respecta al sexo, algo que siempre ha abundado en 'Juego de Tronos', Dillane se muestra también tan poco interesado como cabría esperar de su personaje.

No me atrae particularmente, me recuerda al porno alemán de los setenta. Pero me imagino que tiene un propósito y los méritos de la serie superan a mis preocupaciones al respecto.

Dillane sintonizando HBO para ver si pilla algo de lo que pasa

Sin embargo, a pesar de que ha repetido una y otra vez que aun siendo tan dura la serie y tan desconcertante para él, reconoce el fenómeno de 'Juego de Tronos', no le cuesta admitir que:

El dinero es lo más importante que saqué de esto. Es una situación rara. Hay un tipo de etiqueta sobre estas cosas. Creo que es extraordinario. No lo descarto para nada.

La verdad es que pocas veces se lee a alguien hablando tan claramente de una experiencia negativa, o por lo menos no positiva, en una de las mayores series del momento.

Eso sí, no sé vosotros, pero a mí me resulta bastante cómica la idea de que el que hizo de Stannis vague por los escenarios de 'Juego de Tronos' sin enterarse de nada. Que, por mucho que nos guste, no es precisamente 'Twin Peaks'.