Los 19 episodios clave de 'Juego de Tronos' a revisar para ponerte al día para la última temporada

La temporada final de 'Juego de Tronos' ya está aquí... bueno, casi. En la madrugada (hora española) del domingo 14 al lunes 15, HBO emitirá el primero de los seis episodios finales de la octava entrega de la maravillosa saga fantástica. Unos episodios que prometen estar a la altura de lo esperado y que, sin duda, hará correr ríos de sangre y tinta.

Pero, vaya, ha llegado abril y no nos hemos puesto al día con la serie o no hemos visto todos los episodio que querrías. Si el otro día os comentábamos los episodios clave según uno de los guionistas de la serie hoy os traemos la lista definitiva de 19 capítulos imprescindibles para poder llegar al estreno de la serie sin haberte perdido nada importante.

‘Se acerca el invierno’ [1x01]

Aunque parezca una obviedad, no todas las series tienen un primer episodio tan imprescindible como ‘Juego de Tronos’. El Rey Robert (Mark Addy) llega con toda la cohorte a Invernalia y esto cambia para siempre la historia de los Siete Reinos.

En pocas escenas ya sabemos todo lo que necesitamos saber de los Stark, tanto de los niños como de los adultos, del Rey Robert y de los Lannister, amén de Daenerys (Emilia Clarke) y su hermano Viserys (Harry Lloyd). Fácilmente gran parte de las tramas de la mitad de la serie tienen su germen en esta primera hora de programa.

'Una corona de oro' [1x06]

Aunque el primer gran giro de la serie no se da todavía, no podemos ignorar el destino del Rey Mendigo, cuyos ardientes deseos por gobernar le lleva a una coronación no deseada en lo que Daenerys de la Tormenta se come un corazón para completar su ritual de iniciación como khaleesi.

En Poniente nos encontramos con Ned Stark (Sean Bean) granjeándose rivales y ya nos da el aviso de que no todo va a ir sobre ruedas para los norteños. Algo que parece indicar el que Tyrion (Peter Dinklage) gane, Bronn (Jerome Flynn) mediante, el juicio por combate ante la puerta de la luna.

‘Baelor’ [1x09]

Hace unos días hablé largo y tendido del noveno episodio de la serie y cómo era mucho más que la traicionera ejecución de uno de los protagonistas sino la garantía de que cualquier cosa podría pasar.

El infame cruce de Los Gemelos y primera gran victoria de Robb (Richard Madden) en la guerra, Khal Drogo (Jason Momoa) agoniza y Daenerys toma una decisión muy dura y conocemos el origen del maestre Aemon (Peter Vaughan).

'El fantasma de Harrenhal' [2x05]

En este episodio ya nos da un gran vistazo de que Arya (Maisie Williams) es la ama. Ya no hablo de esos momentos como copera de Tywin Lannister (Charles Dance) sino en su iniciación con los hombres sin rostro y cómo aprovecha los servicios de Jaqen (Tom Wlashika).

Pero aquí nos encontramos también con la muerte del Renly Baratheon (Gethin Anthony) y tenemos un vistazo, en una sola frase, de la ambición de Margaery (Natalie Dormer) con su "No quiero ser una reina, quiero ser LA reina". Además conocemos a Mediamano (Simon Armstrong) y Tyrion descubre el fuego valyrio que tanto juego va a dar.

‘Aguasnegras’ [2x09]

Con ‘Aguasnegras’ era la primera que un episodio de ‘Juego de Tronos’ se dedica en exclusiva a un acontecimiento concreto. En esta ocasión es la gran Batalla de la Bahía de Aguasnegras entre la flota de Stannis y los leales al Trono de Hierro.

Un episodio que repasa de forma soberbia la calma de antes de la tormenta, con conversaciones que son oro, con miedos y la inseguridad... y como colofón nos regala una batalla espectacular con una demostración de lo que el fuego valyrio es capaz de hacer.

‘Valar Morghulis’ [2x10]

Admitámoslo: la trama de Daenerys en Qarth es, probablemente, una de las peores y más aburridas de la serie. Sin embargo, nos deja la gran visión del Trono de Hierro desolado entre fuego y el hielo que resuena en la recta final de la serie.

Hablando del hielo, Jon (Kit Harington) se infiltra entre los salvajes cargándose a Mediamano mientras que Bran (Isaac Hamstead Wright) y Rickon (Art Parkinson) logran huir de una Invernalia en ruinas tomada por Theon (Alfie Allen). Además nos encontramos con la boda de Robb y a Joffrey (Jack Gleeson) desdeñando a Sansa (Sophie Turner) en pro de Margaery.

'Y ahora, su guardia ha terminado' [3x04]

Este es uno de los episodios introspectivos más interesantes. Uno de los de diálogos que son oro (con Varys [Conleth Hill] contándole a Tyrion lo fundamental que es la paciencia mientras le cuenta la historia de su castración). Es un episodio de preparaciones de boda y de intimidad.

La acción nos la encontramos casi en su totalidad fuera de los Siete Reinos: se produce el motín en el Torreón de Craster que acaba con Lord Mormont (James Cosmo) y, al otro lado del agua, Daenerys se hace con los Inmaculados de Astapor con una sola palabra: "Dracarys".

'Los Segundos Hijos' [3x08]

Es curioso lo que se nota que la tercera temporada toma como base 'Tormenta de espadas' que, para muchos, es el mejor libro... o por lo menos en el que el engranaje de tramas y personajes ya va con la precisión de un reloj suizo. Aún así hay más episodios relleno de lo que parece como el justo anterior a este.

Este, sin embargo, es muy relevante ya no por el "entendimiento" entre don "te fornico con la mirada" Daario y Daenerys sino porque tenemos al infravalorado Samwell (John Bradley) matando un caminante blanco, se casa Sansa con Tyrion y el gran acontecimiento: Melisandre pone a tono a Gendry para alimentar a las sanguijuelas matausurpadores.

'Las lluvias de Castamere' [3x09]

El himno casi oficial de la casa Lannister presagia ya que no va a ser un episodio propicio para sus casas rivales. En este caso nos encontramos con la fatídica boda entre Edmure Tully (Tobias Menzies) y Roslin Frey (Alexandra Dowlin). Pero la llamada boda roja no es lo único interesante que pasa en la serie.

En el Norte, la tapadera de Jon con los salvajes se derrumba, huyendo malherido hacia el Castillo Negro tras una escaramuza. Daenerys sigue por su toma de la bahía de los esclavos, con la conquista de Yunkai.

'El león y la rosa' [4x02]

Y de boda en boda... la unión de los Lannister y los Tyrell se consuma con un banquete realmente incómodo y a la altura del despreciable Joffrey. Además nos encontramos con la primera lección de espada entre Bronn y Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), que será el inicio de una larga amistad, mientras que en Fuerte Terror Ramsay (Iwan Rheon) recibe a su padre deseoso de enseñarle a su nuevo juguetito (Hediondo).

Por cierto, este episodio es el último que escribirá George R.R. Martin para la serie, con un resultado final bastante separado de los libros en ciertas tramas.

'Los vigilantes del Muro' [4x09]

Si la tercera temporada da para escribir libros enteros, la cuarta no tanto. De hecho ha sido muy difícil elegir episodios realmente relevantes para la trama de la serie y, en ese sentido, he decidido escoger 'Los vigilantes del muro', con la "mayor hoguera que el norte ha visto jamás" por encima de 'La Montaña y la Víbora', simplemente porque como episodio es mucho mejor.

Pero vamos, que si queréis ver el anterior, no os va a hacer daño. Estamos en un gran episodio centrado en la defensa del Castillo Negro, un momento en el que vemos de qué están hechos cada uno de los hermanos juramentados.

'Casa Austera' [5x08]

La quinta temporada de 'Juego de Tronos' se alejó de la tradición de los novenos episodios, poniendo el acontecimiento principal (o al menos uno de ellos) en el octavo en una temporada que, por otro lado, dejó todo lo relevante al final.

Es un episodio en el que hay varios momentos muy interesantes: Tyrion se convierte en consejero de Danerys, Theon le confiesa a Sansa la verdad sobre sus hermanos, Arya se convierte en vendedora de ostras... pero el gran punto es la llegada de Jon y compañía a donde están todos los salvajes, pero no son los únicos que llegan y se desencadena la primera gran batalla contra el Rey de la Noche.

'Danza de dragones' [5x09]

Lo anterior no quiere decir que aquí no pase nada relevante, pero sí que es cierto que si este episodio está aquí es básicamente porque es fundamental para el arco de Daenerys en Meereen. La madre de dragones lleva un tiempo lidiando con la organización secreta de los Hijos de la arpía y aquí se da el enfrentamiento definitivo.

Por otro lado, nos encontramos con el ejército de Stannis atrapado en la nieve, con Melisandre (Carice Van Houten) sugiriendo fuertemente un sacrificio que lo cambiará todo.

'Misericordia' [5x10]

Hay que decir que el arco de Cersei, el Gorrión Supremo (Jonathan Pryce) y la alianza estado iglesia de la quinta temporada ha estado plagado de altibajos. Afortunadamente el paseo de la vergüenza que cumple Cersei es uno de los momentos más potentes de la serie.

Aunque se llame Misericordia, es un episodio de Justicia y de Venganza. O al menos la que creemos que es justicia legítima: Brienne (Gwendoline Christie) tiene por fin oportunidad de tomar justicia por el asesinato de Renly; Arya hace lo propio con Meryn Trant (Ian Beattie), lo que provocará su ceguera; Dorne venga a Oberyn (Pedro Pascal) y Jon sufrirá las consecuencias de sus polémicas decisiones.

'El portón' [6x05]

Aunque muchas veces pensemos que la sexta fue una mala temporada, nada más lejos de la realidad. Lo que sí que veo es que es, ligeramente, más autocontenida, como de contar cosas más a medio plazo y tener tramas que no funcionan como las de Arya en Braavos.

Este episodio es bastante interesante ya no por ver cómo afecta la verdevidencia de Bran en Hodor (Kristian Nairn), sino porque vemos la creación y razón de la existencia de los Caminantes Blancos mientras Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) se proclama Rey de las Islas de Hierro, con lo que eso implica para Theon y Yara (Gemma Whelan).

'La batalla de los bastardos' [6x09]

Miguel Sapochnick ejecuta una de las secuencias de combate más asfixiantes que he visto en tiempo. Y es que la gran batalla para arrebatar Invernalia de las manos de Ramsay Bolton es todo un ejemplo de cómo hacer fantasía épica televisiva.

Un episodio angustioso, en el que se palpa la desesperación y el fragor de la batalla. Además tenemos a Daenerys regresando triunfalmente a Meereen tras uno de sus arcos pochos y un momento de shippeo con Yara Greyjoy.

'Vientos de invierno' [6x10]

La quinta temporada terminó con justicia vengativa y la sexta también tiene lo suyo, con Cersei ejecutando su gran golpe para acabar con el Gorrión Supremo y todos. Aunque será una victoria amarga, con una llamada a la tercera mortaja de oro.

En Invernalia se empieza a volver a la normalidad con los Stark gobernando y la crack robaescenas de Lyanna Mormont (Bella Ramsay) apoyando el nombramiento de Jon como Rey en el Norte, quien destierra a Melisandre por sus crímenes de guerra. Arya ya está en Poniente y se pasa por los Gemelos, dándonos lo que esperábamos.

'Botines de guerra' [7x04]

Aunque a simple vista no podamos considerar este capítulo como un pilar de la serie, sí que creo que es vital para entender cómo se juega a la guerra teniendo dragones. Daenerys rompe el tablero, titulábamos en nuestra crítica del episodio. Y es completamente cierto... lo que empezará a preocupar a Tyrion.

Por otro lado, tenemos acción en Invernalia, con la llegada de Arya y Meñique (Aidan Gillen) regalándole el puñal de acero valyrio (sí, ese que sospechamos todos) a Bran, que empieza a ser tremendamente siniestro con sus frases, lo que asusta al trepa por excelencia.

'El dragón y el lobo' [7x07]

En la tradición de dejar todo lo bueno para el final (y eso que la temporada no está nada mal a pesar de haber eliminado las elipsis), tenemos un final de la séptima temporada que nos presenta a los jugadores principales del Juego de Tronos en Pozo de Dragón, el derruido pabellón donde se recluía a los dragones para que no anden por ahí cazando ovejas y pastores.

Es un episodio bastante tranquilo pero lleno de tensión y que no para de mostrar cartas y revelaciones: los planes de Cersei, la encerrona a Meñique, el acto de valentía de Theon y el verdadero origen de Jon entre otros.

Ya véis, estos son nuestra selección ¿quitaríais alguno?, ¿pondríais otros?