Sylvester Stallone ya ha decidido quién será el nuevo Rambo. Nominado al Óscar y le encanta el personaje pero es "demasiado guapo"

En la carrera de Sylvester Stallone hay dos personajes que brillan por encima de todos los demás. Por un lado está Rocky Balboa, el boxeador que le lanzó a la fama y que interpretó por última vez en 'Creed 2'. Por otro tenemos a John Rambo, el ex-soldado que sirvió para lanzar sus años de gloria como héroe de acción. Ahora el propio Stallone ha dejado claro que quiere que su sucesor como Rambo sea ni más ni menos que Ryan Gosling.

Le encanta el personaje

Está claro que el nombre de Gosling no es el primero que vendría a la mente de muchos a la hora de pensar en una nueva iteración de Rambo, pero Stallone lo tiene clarísimo. Y eso que él mismo es consciente de las grandes diferencias entre ambos actores, pues en una entrevista concedida a 'The Tonight Show' comentó que "conocí a Ryan Gosling en una cena. Obviamente somos opuestos. Él es guapo. Yo no lo soy. En serio. ¿Me imaginas como Ken? No funciona en absoluto".

A pesar de lo dicho, Stallone quiso dejar claro que apostaría por Gosling en el papel de John Rambo:

"Ryan me dijo: 'Me fascinaba Rambo e iba al colegio vestido de Rambo y la gente me echaba y yo seguía sin parar. Iba de vacaciones como Rambo'. No paraba de decir que tenía mucha relación con Rambo. Y pensé, sabes, esto es interesante. Si alguna vez paso el testigo, se lo pasaré a él porque le encanta el personaje."

Presionado ante la perspectiva de cuál sería su reacción si eso llega a suceder realmente, el protagonista de 'Plan de escape' señala que "diría que sí, pero no sé si alguien diría: Oye, es demasiado guapo para ser Rambo". No me cabe duda de que más de uno criticaría su fichaje por ese motivo, pero también tengo claro que es poco menos que un papel soñado para Gosling.

Y es que el Ken de 'Barbie' lleva años afirmando que quedó hechizado al ver 'Acorralado' (''). De hecho, en 2011, Gosling comentó también en 'The Tonight Show' allá por 2011 que "llegué a pensar que mi cara se parecía a la de Sylvester Stallone y metí un montón de cuchillos para carne en mi kit de Houdini de Fisher-Price. Me lo llevé al colegio al día siguiente y se los lancé a todos los niños en el recreo".

Por cierto, el vínculo de Ryan Gosling con Stallone llegó a afectar a su interpretación en 'Barbie', por la que ha sido nominado al Óscar como mejor actor de reparto. El actor comentó a Variety que el look de Stallone durante los años 80 fue una de sus fuentes de inspiración para Ken: "Descubrimos que Stallone llevaba muchos visones. Mientras Ken lo llevaba, era el Ken del visón, y eso le diferenciaba de los demás Kens".

Por cierto, el propio Sylvester Stallone descartó hacer 'Rambo 6' hace apenas unos meses, por lo ahora la duda es si harán una nueva versión mientras a tiempo para que Gosling la protagonice.

