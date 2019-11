'Terminator: Destino Oscuro', Edward Furlong ha quedado decepcionado con su vuelta a la saga

Guste o no, 'Terminator: Destino Oscuro' (Terminator: Dark Fate, 2019) es uno de los fiascos de 2019, a pesar de liderar la taquilla en los cines estadounidenses en su fin de semana de estreno. Ahora, sumado a los resultados finales, que apuntan a pérdidas de entre 100 y 120 millones de dólares, se suman los comentarios nada halagüeños de Tim Miller y ahora de Edward Furlong, el John Connor original.

Spoilers de la última película de Terminator.

A casi un mes de su estreno, Edward Furlong, que después de 28 años ha vuelto a interpretar a John Connor en nueva entrega de la saga de ciencia-ficción apocalíptica, habló con Alex Leyba en YouTube sobre como se tomó el pobre final que le dieron a su personaje en 'Terminator: Destino Oscuro', después de todo lo que se tuvo que hacer en las dos primeras para salvar al líder de la resistencia contra las máquinas en el futuro, cuando en el prólogo, un T-800 salido de la nada llega y le asesina. Sin más.

Un hecho que cambia la misión de Sarah Connor que no fue del agrado de los fans y al parecer tampoco de Furlong:

¡Me fulminaron! Ese fue el papel. Filmé durante un día. Y sí, hicimos algo de CGI. Me pagaron. Así que, ya sabes. Me hace sentir mal, porque me habría encantado hacer una película entera y haber ganado mucho dinero. Me habría encantado hacer más, pero ya veremos qué pasa”.